台達公益特映喚醒氣候意識 捐建那瑪夏民權國小幼兒園

2019-08-06 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台達電子文教基金會長期關注能源與氣候議題，8月7日至11日在高雄科工館公益特映系列8K環境教育影片，期間中午12點與下午4點放映《看見莫拉克》、《那瑪夏的呼喚》及《水起．台灣》。台達電子文教基金會副董事長郭珊珊今天表示，基金會將繼續贊助民權國小附設幼兒園興建校舍，強化照顧學齡前學童。

台達集團創辦人、台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，氣候變遷帶來的衝擊，有九成的災難與水息息相關，像是極端降雨、暖冬乾旱、珊瑚白化或是海平面上升等災害。基金會希望能透過8K投影的細緻畫面，忠實呈現導演 齊柏林生前所拍攝的風災空拍照片，以及《水起．台灣》所揭櫫的台灣水資源議題，在紀念風災傷痛的同時也警惕正視氣候變遷的破壞力，讓大眾及決策者重視全球暖化、水資源不均所帶來的挑戰。

郭珊珊表示，台達在那瑪夏重建的民權國小不僅是座學校，也是避難中心、更是座永續綠建築，讓孩子們能夠「離災不離鄉」，在節能安全的綠建築中學習。基金會將捐建那瑪夏民權國小附設幼兒園，讓原來鄰近河床的幼兒園班級能有更安全的學習環境。

負責設計那瑪夏民權國小及附設幼兒園的建築師郭英釗表示，民權國小今年更導入台達的分散式能源系統，整合創能、儲能和能源管理多重功能，提升了可再生能源的使用與部落的防災韌性。過去幾年汛期時民權國小也成為防災中心，收容超過5000避難人次。民權國小防災評估係數為81.5%，較台灣一般校園高出20%，成為國際級的綠建築防災校園典範。