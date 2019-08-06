莫拉克10周年 產官學齊聚中山大學研討

2019-08-06 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



行政院推動「921震災20周年暨莫拉克風災10周年之回顧與策進綱要計畫」，原住民委員會與中山大學今、明兩天在國際研究大樓舉辦「『座』在斜坡上，『談』智慧米靈岸『mi ling an』」4場次論壇活動，議題涵蓋「部落遷建政策研擬」、「家屋文化重建」、「NGO援建」及「部落產業重建」，集思廣益凝聚各界意見，提供政府部門建議。

排灣族常自稱是斜坡上的民族〔ka calisiyan〕，米靈岸〔mi ling an〕是排灣族語的「故事」，也隱含著生活智慧與禁忌規範等相關在地知識。原民會副主委汪明輝表示，921震災及莫拉克風災之受災規模廣大，影響層面深遠。這次活動邀請曾參與莫拉克風災的產、官、學及族人擔任引言人或與談人，希望在「20加10」之際，除了檢視過往重建政策也策進未來，研討出適合台灣特殊環境的因應調適策略。

中山大學副校長黃義佑2016年6月剛借調出任行政院南部中心執行長時，因豪雨成災，造成桃源區三部落成為孤島。黃義佑帶領同仁前往勘災，全力促成原民等待八年、通往部落的最後一座橋「明霸克露橋」提前半年通車，並將南橫公路通訊覆蓋率從20%提升至60%。然後再帶隊會勘屏東縣霧台鄉台24線和霧大二號橋中斷災情，這兩案都是莫拉克災後重建未及完成的工程，山區部分路段逢雨淹塌，河水暴漲路毀橋斷，導致山區部落成孤島，對原鄉原民生活、就學、就醫都會嚴重影響。