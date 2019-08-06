高雄市身障團體秋節禮品開賣 韓國瑜率先訂800份

2019-08-06 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄巿政府社會局與勞工局今天在市府鳳山行政中心中庭舉辦行「因為有你 讓月更圓」高雄市身障團體秋節禮品推廣活動，促銷22家身障團體及庇護工場推出89項秋節禮品，高雄市長韓國瑜邀市民一起做公益買好禮，用行動支持購買身心障礙團體秋節禮品，果然就有人掏大把紙鈔，當場下訂。

今年高雄市身障團體及庇護工場準備89項秋節禮品，包含傳統月餅、龍鳳酥、鳳梨酥、文旦禮盒，也有手工餅乾、蛋捲、花生糖禮盒，產品都有食品業者登錄，使用器具容器包裝經衛生認證，有的是生活實用的手工香皂禮盒、咖啡杯盤禮盒組、文創文具等禮盒。

高雄市共有逾14萬名身心障礙者，是為全國第二高，約占 高雄市人口總數5.12%，市府對於身心障礙者需求相當重視，推動各項促進身障朋友社會參與服務措施，每年也推廣高雄市身心障礙團體所準備秋節禮品，協助身障者提升自我能力及價值，逐步邁向自立。

高雄市長韓國瑜說，許多身心障礙朋友年紀逐漸增長，父母親年邁，更需要政府的照顧，承諾市府會讓這些被照顧者覺得他們一樣活得很光彩，活得一樣有生機、希望、快樂。