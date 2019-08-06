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莫拉克10週年 黃義佑：盼能儘快恢復當地生機

2019-08-06 14:08中央社 高雄6日電

莫拉克八八風災10週年，曾參與重建的國立中山大學副校長黃義佑今天憶及推展復建工程，盼能儘快恢復當地生機及廣大人民觀光所需的基本交通。

因應行政院推動「921震災20週年暨莫拉克風災10週年之回顧與策進綱要計畫」，原住民族委員會與中山大學在中山國際研究大樓舉辦「“座”在斜坡上，”談”智慧米靈岸”mi ling an”」論壇，議題包括「部落遷建政策研擬」、「家屋文化重建」、「NGO援建」及「部落產業重建」等。

黃義佑民國105年6月剛借調出任行政院南部中心執行長時，因豪雨成災，造成高雄桃源區三部落成為孤島。他帶領同仁勘災，促成原民等待多年、通往部落的最後一座橋「明霸克露橋」提前半年通車，並將南橫公路通訊覆蓋率從20%提升至60%；再帶隊會勘屏東縣霧台鄉台24線和霧大二號橋中斷災情，這兩案皆是莫拉克災後重建未及完成的工程。

黃義佑指當時為這兩大建設案，邀集相關權責單位共召開19次協調整合及現勘會議，眾人同心齊力，終促成南橫西半段提前2年於今年底復通。霧台霧大二號橋復建案也在原民會與水保局全力支持下持續推展復建中，盼儘快恢復當地生機及廣大人民觀光所需基本交通。

921震災及莫拉克八八風災的受災規模廣大，影響層面深遠，黃義佑表示，感謝原民會在中山大學舉辦論壇活動，傳承寶貴經驗。

排灣族常自稱斜坡上的民族〔ka calisiyan〕，米靈岸〔mi ling an〕是排灣族語的「故事」，也隱含生活智慧與禁忌規範等相關在地知識。

中山大學八八風災行政院
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