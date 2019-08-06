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斥資2.9億元 屏東縣道185甲潮州-來義段正式通車

2019-08-06 11:28聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣縣道185甲線（潮州至來義段）全長8公里、路寬15公尺，歷時2年施工，於今...
屏東縣縣道185甲線（潮州至來義段）全長8公里、路寬15公尺，歷時2年施工，於今天上午正式通車。記者江國豪／攝影
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屏東縣縣道185甲線（潮州至來義段）全長8公里、路寬15公尺，歷時2年施工，於今天上午正式通車。屏東縣長潘孟安表示，因使用特殊工法施作，施工期間較長，正式通車後來義鄉與潮州鎮之間串連將更加緊密，並增加人流、物流，預期可大幅降低塞車問題及改善聯外道路交通瓶頸，更近一步帶動縣道185線沿線觀光遊憩產業及地區發展。

縣道185甲線，由省道台1線起向東至沿山公路(縣道185線)止，全長約8公里，原道路寬僅約8至10公尺，部分行經社區路段道路狹窄約5至7公尺，為配合「林後四林平地森林遊樂區」與「大潮州地下水補注湖開發計畫」之發展，原道路無法負荷交通流量，因此規畫拓寬為15公尺，並分為兩期標辦理，藉以提昇道路交通品質。

第一期計畫拓寬路段為省道台1線起向東至林後四林平地森林園區入口處東側止，全長約4.3公里，而行經潮州鎮泗林社區路段，因考量兩側建物密集、需大量拆遷房屋且道路線形不佳，故規劃以新闢外環道路繞行經提報「屏東縣生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)104～107年計畫」獲交通部公路總局核定總經費2.9億餘元辦理。

屏東縣政府表示，後續至沿山公路(縣道185線)路段目前已進入境影響評估階段，程序完備後再向中央爭取第二期拓寬經費。

屏東縣縣道185甲線（潮州至來義段）全長8公里、路寬15公尺，歷時2年施工，於今...
屏東縣縣道185甲線（潮州至來義段）全長8公里、路寬15公尺，歷時2年施工，於今天上午正式通車。記者江國豪／攝影
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屏東縣縣道185甲線（潮州至來義段）全長8公里、路寬15公尺，歷時2年施工，於今...
屏東縣縣道185甲線（潮州至來義段）全長8公里、路寬15公尺，歷時2年施工，於今天上午正式通車。記者江國豪／攝影
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屏東縣政府潘孟安塞車
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