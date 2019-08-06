「金門之光」許績勝拜會楊鎮浯 研議營區可作選手村

2019-08-06 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門之光-國內1萬公尺及馬拉松紀錄保持人許績勝老師協同4位國立臺灣體育運動大學優秀中長跑選手拜會金門縣長楊鎮浯，此行他是率隊來金門移地訓練，並與金門當地的基層學校進行技術交流，期盼利用暑假期間透過人力資源的整合讓台籍選手潛心練習並深度認識金門；楊鎮浯表示，願意全力支持訓練。

此次到金門移地訓練的台體大的選手共有21位選手，選手均為全中運、全大運甚至全運會有名之中長跑選手，並也與金門田徑運動委員會互相配合，除了每天下午3點至6點協助國高中生，目前有金寧中小學、金湖國中與金門高中，共計約30名選手，進行聯合訓練之外，也配合運動i臺灣的計畫，於每周星期三及星期六晚間七點至九點協助「路跑能力推廣班」計畫的進行，上周五8月2日首次團練，估計有逾50位跑友參與，參與踴躍，嘉惠地方愛跑人士，造成地方佳話。

「過往成長過程中從金門鄉親得到許多幫助，希望可透過一己之力，回饋金門鄉親」。 許績勝提到，「金門非常適合中長跑移地訓練，因空氣好、車輛少、道路具高低起伏，對於選手訓練效果較佳」。所以每年均會帶領臺灣體大的選手返金門進行移地訓練，並與金門當地的基層學校進行技術交流，期望在移地訓練期間可讓台體大的選手免費使用縣立游泳池及重訓室(每周1次)，以補強訓練效果及透過水療快速恢復疲勞減緩傷害，維持運動效益。