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八八風災十周年 高雄甲仙杉林等地紀念活動看這裡

2019-08-06 10:15聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

十年前莫拉克颱風（八八風災）在高雄山區造成重大傷亡，甲仙、杉林、桃源、六龜等地都在8日當天舉辦紀念活動，前總統馬英九要去甲仙小林紀念公園向罹難者獻花，國民黨黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜預計出席杉林大愛園區舉辦的感恩晚會。此外，桃源以音樂會向外界致謝，六龜則由新開部落居民自辦回顧展，各以不同形式表達追思與感恩。

甲仙紀念活動由日光小林社區發展協會統籌規畫，地點在甲仙小林社區與小林紀念公園，活動名為「一起回家，好嗎？」，前總統馬英九下午就會抵達甲仙五里埔。日光小林社區發展協會指出，紀念會以團聚為訴求，8日下午安排小林國小學童與大滿舞團吟唱古謠，之後齊至紀念公園為逝去親人插上思念的百合花，晚上在小林社區辦桌，邀請三村民與旅外村民聚餐，「就像以前小林村的日子一樣」。

杉林大愛里是永久屋戶數最多之處，今年逢風災10周年，杉林區公所在杉林大愛園區舉辦「擁抱大愛莫拉克10周年活動」。公所指出，內容有家園重建主題展、產業建設成果展、生活文化成果展、大愛市集，晚間在原民文化公園舉辦音樂會，前總統馬英九、國民黨黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜、前行政院長劉兆玄等人確定出席。

桃源區公所指出，八八風災重創南橫公路與藤枝山區，兩地道路至今受阻不通，8日下午在桃源運動公園舉辦感恩紀念音樂會，藉活動回顧災難與重建過程，並向當年聲援的各界朋友致上謝意。

六龜新開部落也是重災區之一，罹難人數超過30人。新開部落發展協會表示，官方沒有舉辦紀念活動，社區決定結合國際志工營舉辦追思回顧展，8日當天在六龜社福中心舉辦回顧分享會。

杉林大愛紀念活動，高雄市長韓國瑜預計出席感恩晚會。記者徐白櫻／翻攝
杉林大愛紀念活動，高雄市長韓國瑜預計出席感恩晚會。記者徐白櫻／翻攝
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桃源區公所舉辦感恩音樂會。記者徐白櫻／翻攝
桃源區公所舉辦感恩音樂會。記者徐白櫻／翻攝
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甲仙小林紀念活動，前總統馬英九要去小林紀念公園獻花。記者徐白櫻／翻攝
甲仙小林紀念活動，前總統馬英九要去小林紀念公園獻花。記者徐白櫻／翻攝
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六龜韓國瑜音樂會
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