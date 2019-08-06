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果陀華文原創音樂劇《綠島小夜曲》 男女傾訴愛意情歌

2019-08-06 10:11聯合報 記者徐如宜╱即時報導

台北市立交響樂團、果陀劇場與衛武營國家藝術文化中心，2019年推出最新華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，8月24、25日在衛武營歌劇院演出。由梁志民執導，卜學亮、江美琪、袁詠琳、許逸聖、張洪誠、達姆拉 · 楚優吉演出。綠島小夜曲這首歌從來監獄之作，而是男女傾訴愛意情歌。

果陀劇場首次在「衛武營歌劇院」演出，以音樂大師周藍萍音樂作品〈回想曲〉、〈高山青〉、〈一朵小花〉、〈訪英台〉等為藍本，賦予全新編曲與戲劇生命。《綠島小夜曲》音樂劇特別推出「港都鄉親逗陣來」4人一起1人免費，「敬老票」攜帶65歲以上長者雙人半價優惠。

衛武營歌劇院藝術總監簡文彬、果陀藝術總監梁志民、台北市立交響樂團研究推廣組組長周恆如、主要演員卜學亮、江美琪、許逸聖，邀民眾來看戲。

音樂劇《綠島小夜曲》劇情描述在台北當電吉他手的梁瀞文，由袁詠琳飾演，因情傷而失望返回家鄉阿里山，厭世感破表的她，對身邊的一切都看不慣，不滿族人為了要討遊客開心，而穿著原住民傳統服飾陪著大跳大唱。她厭惡遊客帶來的滿地垃圾，痛恨擁擠的車輛所帶來的髒空氣，這一切簡直讓她快要窒息。她想再次逃離山上的家，卻又發現自己無處可去。但這一趟傷心的返鄉之旅，將點亮她原本灰暗的人生。

果陀表示，音樂家周藍萍創作的「綠島小夜曲，並非當年轟動一時的電影《監獄風雲》所塑造的囚犯之歌，而是一首無關地域，卻緊扣愛情、傾訴男女愛意的情歌。當年周藍萍一見鍾情年僅18歲的將門千金，卻因背景懸殊及當年的社會民風下倍受阻礙，仍吹不熄他對女子的款款情意，不棄追求自由戀愛的一段故事。

果陀表示，劇情發展緊扣親情、愛情和友情，劇中所有出現的場域、歌曲、年代都有考據，且結局留有伏筆，等觀 眾來感受。購票可洽兩廳院售票系統。

2019華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，8月24、25日在衛武營歌劇院演出。圖／果...
2019華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，8月24、25日在衛武營歌劇院演出。圖／果陀提供
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2019華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，8月24、25日在衛武營歌劇院演出。圖／果...
2019華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，8月24、25日在衛武營歌劇院演出。圖／果陀提供
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2019華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，8月24、25日在衛武營歌劇院演出。圖／果...
2019華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，8月24、25日在衛武營歌劇院演出。圖／果陀提供
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2019年最新華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，8月24、25日在衛武營歌劇院演出。...
2019年最新華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，8月24、25日在衛武營歌劇院演出。圖／果陀提供
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綠島衛武營交響樂團
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