秋行軍蟲防治 金門擬長期抗戰

2019-08-05 21:11 中央社 金門縣5日電



秋行軍蟲入侵金門高粱田，金門縣已準備長期抗戰。圖／金門縣政府提供 分享 facebook

秋行軍蟲高粱田防治在台灣地區無前例可循，農委會集結4所大學植物醫師到金門會診，今天傍晚在沙崗農場進行田間藥劑防治試驗，供防治秋行軍蟲參考。金門縣已準備長期抗戰。

秋行軍蟲入侵金門高粱田，由農委會防檢局所率領的國立屏東科技大學等4校植物醫學師生團隊，陸續趕到金門協助處理。

國立屏東科技大學教授陳文華表示，台灣地區缺少秋行軍蟲高粱田防治經驗，在農委會防檢局整合下，屏科大和台灣大學、中興大學、嘉義大學植物醫學及相關科系的研究團隊首度在金門集結，進行10種公告緊急防治藥劑的藥效試驗，評估藥效，找出現階段處理秋行軍蟲的最適合方法。

陳文華表示，除以藥劑防治，盡快降低蟲口數，控制族群繁衍速度；團隊同時將協助金門縣第一線防疫人員，在田間進行辨識卵塊、幼蟲、植株受害狀況指導。

楊鎮浯傍晚趕到現場了解防治措施。他表示，農友擔心秋行軍蟲在金門疫情有擴大現象，期盼4校植物醫師能在最短時間內找到控制疫情方法。他說，由於高粱田的疫情與玉米田等疫情不同，農友必須改變用藥習慣，他指示農政單位向農民說明相關情況。

楊鎮浯同時要求防疫所、農試所、林務所及建設處共同投入防治能量，正面迎擊秋行軍蟲衝擊，依中央政及專業指導精準用藥，並提高後續農藥檢測及環境保育監控，縣府團隊及地區農友要有長期抗戰準備。