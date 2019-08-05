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獨／弱勢孩童的天堂「銅板樂園」 暑假過完恐將關園

2019-08-05 20:22聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東銅板樂園恐將面臨歇業！「銅板樂園」營運邁入第7年，因入場僅收50元銅板，中低收入兒童免費，並提供外縣市民眾車資補助，被譽為社會弱勢的遊樂園。全區占地800坪園區設有戲水池、玩偶牆、遊憩區、圖書館等設施，並長年提供物資救濟弱勢。但目前僅剩兩名志工在維持園區運作，海外捐款幾乎見底，加上長期入不敷出下，李姓負責人證實恐怕撐不到9月就得關門。

民眾經過屏東市康定街內，很難不被掛滿整面布的偶圍牆給吸引，這座銅板樂園自2013年從高雄輾轉落腳屏東，是少數僅受海外捐款，所創立的公益性兒童遊樂區。李姓負責人說，創立初期每日有近千人入園遊玩，但後來遭人盯上，常遭不明人士惡意將動物遺體丟進園區，或破壞遊樂設施等，志工也遭言語恐嚇，被嚇得不敢再來。

「在台灣不是想做善事就能做」李姓負責人表示，紐西蘭相當重視兒童遊戲權，社區兒童中心更是由政府建造，再由當地社區籌款營運，但在台灣許多偏鄉弱勢孩童遊戲權長遭漠視，而銅板樂園就像他們的遊戲天堂。不過因台灣受到許多法規制約，最終才以營利事業做登記，並按「通俗經濟學」理論，僅收最大面額硬幣50元為清潔費。今年1月更遭人檢舉收費過低，有惡性競爭之嫌，而改採會員制後，至今仍有2千多名家長前來報名入會。

銅板樂園統計7年來約上萬人次入園，其中七成五來自台南高雄，剩餘兩成五為屏東在地人，並以弱勢民眾居多。每日都會收到來自全台各地所捐贈的衣服、玩具、書籍等物資，再由園方轉交弱勢民眾免費取用。有曾受到照顧的街友聽聞現況，特別將販售資源回收所得的300元拿來捐，但園方當下堅持婉拒。如今面臨財務吃緊，還在規劃的巷弄迷宮區還來不及完成，恐怕就得關門，園方表示為給弱勢孩童暑假玩樂的空間，門還是得開，但財物狀況確實已經撐不下去了。

屏東銅板樂園由布偶牆包圍，相當吸睛為一大特色。記者江國豪／攝影
屏東銅板樂園由布偶牆包圍，相當吸睛為一大特色。記者江國豪／攝影
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屏東銅板樂園入園僅收50元銅板清潔費，即可使用多款設施。記者江國豪／攝影
屏東銅板樂園入園僅收50元銅板清潔費，即可使用多款設施。記者江國豪／攝影
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屏東銅板樂園由布偶牆包圍，相當吸睛為一大特色。記者江國豪／攝影
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屏東銅板樂園由布偶牆包圍，相當吸睛為一大特色。記者江國豪／攝影
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屏東銅板樂園入園僅收50元銅板清潔費，即可使用多款設施。記者江國豪／攝影
屏東銅板樂園入園僅收50元銅板清潔費，即可使用多款設施。記者江國豪／攝影
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遊樂園偏鄉捐款
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