北京天橋大戲《角兒》 首度赴高雄社教館演出

2019-08-05 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



來自大陸北京的京話劇《角兒》（梨園三部曲之三），繼前兩部《網子》、《緙絲箭衣》後，今（5日）、明（6日）兩天首度登台，在高雄市社教館演藝廳演出，今晚6點更舉行開幕式，希望透過該劇演員的精湛演出，展現當代京劇藝術工作者傳承文化的努力。

《角兒》是北京市西城區天橋盛世投資集團旗下的北京風雷京劇團出品的京話劇，是繼《網子》、《緙絲箭衣》之後的梨園三部曲之三。該劇描述一名武生演員為了成為「角兒（亦即「主角」）」，花費一生艱苦追求，也道出了藝人對於傳統藝術的情感堅守和期盼。

《網子》2016年4月20日首次在高雄社教館演藝廳登場，受到許多台灣觀眾的喜愛；年近7旬的觀眾李先生含淚說，該劇讓他想起年輕時在北京生活的回憶。另名觀眾歐先生說，台灣年輕人對於傳統文化的認識較淡漠，《網子》將京劇文化與年輕人喜愛的話劇相融合，表達方式上更容易被接受。