親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台中市計程車自撞電桿 司機乘客雙亡

北京天橋大戲《角兒》 首度赴高雄社教館演出

2019-08-05 19:06聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

來自大陸北京的京話劇《角兒》（梨園三部曲之三），繼前兩部《網子》、《緙絲箭衣》後，今（5日）、明（6日）兩天首度登台，在高雄市社教館演藝廳演出，今晚6點更舉行開幕式，希望透過該劇演員的精湛演出，展現當代京劇藝術工作者傳承文化的努力。

《角兒》是北京市西城區天橋盛世投資集團旗下的北京風雷京劇團出品的京話劇，是繼《網子》、《緙絲箭衣》之後的梨園三部曲之三。該劇描述一名武生演員為了成為「角兒（亦即「主角」）」，花費一生艱苦追求，也道出了藝人對於傳統藝術的情感堅守和期盼。

《網子》2016年4月20日首次在高雄社教館演藝廳登場，受到許多台灣觀眾的喜愛；年近7旬的觀眾李先生含淚說，該劇讓他想起年輕時在北京生活的回憶。另名觀眾歐先生說，台灣年輕人對於傳統文化的認識較淡漠，《網子》將京劇文化與年輕人喜愛的話劇相融合，表達方式上更容易被接受。

《緙絲箭衣》在2018年12月27日、28日來台，同樣引發台灣觀眾的共鳴與感動，還有不少年輕人看完戲後，表示想投入傳統戲曲表演；此次《角兒》赴高雄演出，以演員精湛演技、懷舊景致，以及難得一見的梨園戲班後台，真實呈現練功、化妝、戲服等傳統技藝情景，也展現京劇的歷史傳承與文化內涵。

來自大陸北京的京話劇《角兒》（梨園三部曲之三），今、明兩天在高雄市社教館演出，展...
來自大陸北京的京話劇《角兒》（梨園三部曲之三），今、明兩天在高雄市社教館演出，展現京劇的歷史傳承與文化內涵。圖／北京風雷京劇團提供
分享
來自大陸北京的京話劇《角兒》（梨園三部曲之三），今、明兩天在高雄市社教館演出，展...
來自大陸北京的京話劇《角兒》（梨園三部曲之三），今、明兩天在高雄市社教館演出，展現京劇的歷史傳承與文化內涵。圖／北京風雷京劇團提供
分享
來自大陸北京的京話劇《角兒》（梨園三部曲之三），今、明兩天在高雄市社教館演出，展...
來自大陸北京的京話劇《角兒》（梨園三部曲之三），今、明兩天在高雄市社教館演出，展現京劇的歷史傳承與文化內涵。圖／北京風雷京劇團提供
分享

北京京劇
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

六龜蝴蝶山茶特色吸引人 國際志工來台服務

2019-08-05 18:12

影／避免民眾拒檢傷警 高雄保大警實境演練

2019-08-05 18:11

急買紅毛丹原來是為了她 高樹紅毛丹有愛情故事

2019-08-05 16:44

急了！山地立委屏東缺席 部落族人掛布條勸進她

2019-08-05 15:12

三地門收穫節11日登場 排灣族以美麗文化熱情迎賓

2019-08-05 14:04

不再雞同鴨講 高醫培養翻譯人才向外籍生新住民招手

2019-08-05 12:09

影／鬼門開也免驚！潮州警分局有座廟 神明輪坐值班台

2019-08-05 10:13

去留受矚目 潘恒旭：原址原地拚觀光

2019-08-04 23:07

潮州分局警察廟 5神像坐「值班台」

2019-08-04 23:05

老爸成模範父親 特殊兒感動落淚

2019-08-04 23:01

照護者也要休息 新住民媽媽洗髮聚餐學抒壓

2019-08-04 17:47

討海爸爸獲選模範父親 廿多名家人搭船出席表揚會

2019-08-04 16:42

知名自助餐竄鼠嚇壞客人 高市衛生局：查獲數項缺失

2019-08-04 16:11

優質農產加農遊體驗 高雄一日農夫參加新加坡國際旅展

2019-08-04 15:18

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

紙風車：出錢又被糟踏取消台中演出 中市府：誤會一場

2019-08-05 16:06

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

2019-08-04 21:43

王浩宇搬汐止取代黃國昌？網友：哇！中壢人解脫了

2019-08-05 11:06

紙風車不想被中市府糟蹋 取消周末兩場演出

2019-08-05 14:58

台中陳妍希警局實習寫日誌 直擊情侶吵架滿地血好緊張

2019-08-05 12:28

埔里大規模停水減供1個月 9里800戶得儲水備戰

2019-08-05 14:26

紙風車拒「糟塌侮辱」 中市府：11月付費邀演怎有偏見

2019-08-05 17:13

汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷

2019-08-05 06:59

蘇治芬破參選傳言 攜手許忠富300公里苦行明志

2019-08-05 08:54

台中警花80萬用這台「靜城」 4天開347單入帳55萬

2019-08-05 11:12

黃國昌才喊受不了 王浩宇居住地改成「現居汐止區」

2019-08-05 11:31

後龍車站時鐘故障半年 他的日本友人說若在日本很丟臉

2019-08-05 14:02

花蓮七星潭不能玩水 海巡岸巡隊宣導防溺水

2019-08-04 20:16

民進黨推小綠陳柏惟挑戰台中顔家 林佳龍輔選

2019-08-05 09:17

柯文哲艷陽逛大溪老街嘗冰品滷豆干 離開後雷雨來

2019-08-04 22:23

陳柏惟戰台中顏家 綠營：高雄人轉身選立委「是怎樣」

2019-08-05 12:31

陳柏惟拚第2選區立委要當消波塊 顏寬恒：感謝認同

2019-08-05 12:51

挑戰英派掌門陳明文 國民黨人選難覓公告辦理初選登記

2019-08-05 11:04

新竹車站翻新公廁 女廁不再大排長龍

2019-08-05 12:31

被批政治變色龍 李永萍反嗆：台聯主席最沒資格罵

2019-08-05 14:57

馬崗漁村「欠缺獨特性」 不登錄聚落建築群

2019-08-05 11:07

衛福部桃園醫院新屋分院長交接 王偉傑卸任前建樹多

2019-08-05 14:04

5星級哺集乳室媽媽驚艷：「我會再回來」

2019-08-05 14:58

交通大執法 大甲警方即日起加強火車站前違停取締

2019-08-05 11:34

大湳水上樂園將動工 泳池結束營業民眾嘆時代的眼淚

2019-08-05 16:28

極東漁村馬崗石頭厝不登錄建築群 居民：很失望

2019-08-05 12:07

急了！山地立委屏東缺席 部落族人掛布條勸進她

2019-08-05 15:12

揚言「演出跳過台中」 綠委：募款找場地讓紙風車來

2019-08-05 17:38

北市遊客銳減 去年觀光短收540億

2019-08-05 00:22

急買紅毛丹原來是為了她 高樹紅毛丹有愛情故事

2019-08-05 16:44

大甲火車站前自行車違停多 警：全省共同問題

2019-08-05 09:20

大稻埕絢爛煙火結束後 綠議員批：操場草皮損壞嚴重

2019-08-05 16:14

影／鬼門開也免驚！潮州警分局有座廟 神明輪坐值班台

2019-08-05 10:13

外籍師扮觀光客 嘉市8成受測店家英文能力優

2019-08-05 17:08

配合夏季日落 高美濕地309公車延後收班

2019-08-04 17:45

民進黨發出輔選令 唯一支持基進黨陳柏惟

2019-08-05 13:41

便民圖利如何分辨？侯寬仁返鄉嘉義縣府演講傳授法律

2019-08-05 12:54

教部列冷氣為教室設備 藍議員要柯文哲別再推給家長裝

2019-08-05 09:06

育兒津貼申請區公所大排長龍 家長怨為何要排隊重申請

2019-08-05 16:31

影／逛夜市啖魚 柯文哲被問是否曾卡魚刺搖頭說沒有

2019-08-04 21:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top