高餐大、中山大學國際志工團 南向奉獻餐旅教育專業

2019-08-05 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄餐旅大學17名師生日前自費前往柬埔寨展開為期2周的國際志工服務，除了與當地學子進行文化交流，更展現餐旅專驗，分享領隊及餐廳實務等知識，傳授最有人氣的珍珠奶茶自製技巧，希望對當地學生未來職涯有所啟發，進一步改善家庭環境。

由高餐大老師陳昭南、陳昱儒帶隊的學生志工團，囊括餐旅、廚藝、觀光、國際等4個學院，今年前往柬埔寨暹粒省的大芒果高中，除了設計英文教學、台灣文化交流等課程，也透過戲劇演出、實例演練，分享領隊及餐廳實務知識。此外，志工們也分組到學生家裡整理環境，教做台灣料理、寫春聯，推廣台灣文化。

志願服務隊隊長戴子翔說，2年前暑假就曾到越南中部陪伴小學生，此次來到柬埔寨，看到有學生為了上學，頂著高溫烈日來回

步行30公里，仍甘之如飴，課堂上認真專注模樣，令人感受到「上學是幸福的」，他很感恩自己生在台灣，「為節省資源，現在睡覺會不開冷氣」。

負責餐廳實務教案的江欣諭表示，柬埔寨教室內沒有明亮的日光燈和冷氣，也沒有投影機，當地孩子更沒有手機、網路等生活娛樂，下課就是幫忙家裡跟農作，甚至休學做工支撐家計，「在台灣被視為理所當然的，對柬埔寨來說都太奢侈了」。