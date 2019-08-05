六龜蝴蝶山茶特色吸引人 國際志工來台服務

2019-08-05 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市六龜新開部落發展協會自力籌辦國際營隊，透過國際志工平台招募歐美學子來台服務，國際志工與台灣學子齊幫社區植樹、拔草、打造長輩候車亭，也跟著合唱團學生表演募款。這群海外年輕人讓社區阿公阿嬤動起來，開心六龜蝴蝶與茶文化傳播至世界各國。

2009年莫拉克風災後，六龜一直走在重建的道路上。2013年起，新開部落發展協會籌辦國際志工營，身兼協會理事長的民宿業者湯嘉富供應食宿，邀請海外志工到六龜參與社區服務。

多年來，有參加過營隊的六龜在地青年去日本偶遇志工夥伴，也有台、法志工夥伴熱戀結婚。今年國際志工營邁入第四屆，從7月29日舉辦至8月11日，主辦單位安排志工安排多項社區服務，上周參與六龜高中海外參賽募款表演，服務範圍與項目涵蓋全六龜區。

今天行程以中興里為主，20餘名海內外志工前往三合溪賞蝶，對蝴蝶生態有基本認識後，下午轉往蝴蝶生態公園栽種蜜源植物與除雜草。為推廣六龜山茶文化，後續也會安排茶園導覽與製茶實作等活動。

來自西班牙的路易學習中文2年，家人未聽過台灣，非常擔心他來台灣服務。路易說，亞洲各國都很意思，去年到香港服務，今年首度來台灣，這裡食物好吃、居民又友善，跟著合唱團表演募款，留下美好回憶。