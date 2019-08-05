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許績勝移地訓練 盼帶動金門田徑發展

2019-08-05 17:05中央社 金門縣5日電

台灣地區馬拉松紀錄保持人許績勝帶領台灣體育運動大學學生移地金門訓練，並在今天拜會縣長楊鎮浯。許績勝說，移地訓練的同時，期盼能帶動金門田徑發展。

許績勝是金門縣官裡人，現為國立台灣體大學助理教授，是台灣地區1萬公尺及42公里馬拉松紀錄保持人；曾代表台灣參加1996年亞特蘭大奧運會，並擔任2017世大運女子半程馬拉松銅牌的指導教練。

縣府表示，許績勝的成就是台灣首創，意義非凡。許績勝說，自己從金門出發，轉戰台灣、再到日本求學，一路以來都很順遂，自己能做的只有以一點點的專業回饋鄉里。因此，每年他都會帶領台灣體大選手回鄉移地訓練，並與本地基層學校交流，期盼帶動金門田徑發展。

許績勝還提到，楊鎮浯父親楊肅元擔任國民大會代表時，常致贈選手營養品，增進選手體力，對此，他深懷感恩。

這次金門移地訓練的台體大選手共21人，他們都是全中運、全大運甚至全運會有名的中長跑選手，其中，簡培宇、姜琪瑞、賴芸鋒和黃登顯下午陪同許績勝拜會楊鎮浯，表達感謝之意。

許績勝說，移地訓練的同時，也藉由專業選手的團練營造優質訓練環境，讓金門在地的基層選手能在4-6週的時間學習專業團隊的養成。在配合金門田徑運動委員會下，台體大學生每天下午協助金寧中小學、金湖國中與金門高中約30名選手進行聯合訓練。

另外，台體大學生也配合「運動i台灣」計畫，每週三和六晚間7時到9時協助進行「路跑能力推廣班」計畫，嘉惠地方愛跑人士。許績勝說，2日辦理第一次跑團訓練，有50多位跑友參與；得知有不少縣府人員參加，楊鎮浯感到欣慰。

這次拜會楊鎮浯，許績勝期盼縣府能提供台體大選手微薄的支援，讓學生免費使用縣立游泳池及重訓室，補強訓練效果及透過水療，快速恢復疲勞減緩傷害，維持運動效益。楊鎮浯表示，只要選手有任何需求，縣府一定全力配合。

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