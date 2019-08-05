急買紅毛丹原來是為了她 高樹紅毛丹有愛情故事

2019-08-05 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



81歲的蔡門興在屏東縣高樹鄉大津一帶種植紅毛丹40年，面積近12公頃，被喻為台灣種紅毛丹的祖師爺，他說紅毛丹是東南亞的水果，多年前曾有一位年輕人因為愛上越南姑娘，特別到農場要買紅毛丹，蔡門興原本不做零售，但聽了他的故事後也就歡喜相贈，沒有想到對方真的因此抱得美人歸，屏東縣長潘孟安難忘這個愛情故事，日前還登門造訪，果然看到紅毛丹結實累累的盛況。

蔡門興說，自己的農場原本是種荔枝，數十年前他到東南亞旅遊，發現紅毛丹非常好吃，決定引進種植，經過40年的馴化，加上台灣天氣真的愈來愈熱，如今紅毛丹每年到了產期就長得非常茂盛，連蔡門興都說，「紅毛丹早就適應台灣了」。

屏東縣長潘孟安日前特別前往造訪，還提及一個十多年前的小故事，當年有位年輕人因為愛上了越南姑娘，決定買來自東南亞的紅毛丹贈佳人，蔡門興說當時因為農場所有的貨已給答應要給別人了，只好婉拒了年輕人，沒有想到這位癡情男並不死心，一連打了好幾天的電話，就是要買紅毛丹。

蔡門興被問得很煩，這才反問對方「為何非紅毛丹不可」？年輕人才說自己心宜一位越南姑娘，對方只愛自己家鄉的水果，他才千方百計非一定要買到紅毛丹，蔡門興當場被感動，於是答應留一些給他贈佳人，終於一圓少年的愛情夢。

蔡門興說自己是在多年與屏東縣長潘孟安見面時，提及這個紅毛丹的愛情故事，想不到縣長始終沒有忘記，日前造訪農場還主動提及，讓他對縣長的好記性佩服不已。