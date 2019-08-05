不再雞同鴨講 高醫培養翻譯人才向外籍生新住民招手

2019-08-05 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



為推動國際醫療觀光，高雄醫學大學與高醫附設中和紀念醫院共同辦理「國際醫療多語人才培育專班」，開放外籍學生及新住民報名，提供簡易慣用的醫學翻譯教學，結訓後將投入高雄市醫療觀光平台合作醫院，協助到高雄就醫的外籍人士，與醫護人員不再雞同鴨講。即日起至8月30日受理報名，9月至11月每周六上課，相關資訊可洽07-3121101轉2270推廣教育與數位學習中心。

高醫今上午舉行招生記者會，高雄市秘書長楊明州、衛生局長林立人、高雄醫學大學董事長陳建志、校長鐘育志、附設中和紀念醫院院長侯明鋒，以及來自越南、印尼及索羅門等國學生都到場參加，現場宛如萬國博覽會般熱鬧。

越南新住民陳玉蓉目前正在高雄師範大學就讀華語文教學研究所，也在高醫擔任翻譯志工，外型甜美的她表示，14年前嫁到台灣，不小心撞掉門牙，卻因語言不通，牙醫未經詢問就幫她做了一顆超級亮白的假牙，與原本牙齒顏色不合，令她至今開口笑時都有陰影，她後來到醫院、衛生所和移民署擔任翻譯志工，就是希望幫助越南鄉親，不再有像她一樣慘痛的遭遇。

鐘育志表示，該專班主要招收國際學生和新住民，提供基礎醫療概論教學和演練，以提升學員們對中文醫療用語和醫療保健知識的理解力，經培訓和認證後，學員將具備國際醫療翻譯能力，未來可協助各大醫院促進與國外病人間的溝通，打造台灣醫療友善環境。