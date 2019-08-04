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討海爸爸獲選模範父親 廿多名家人搭船出席表揚會

2019-08-04 16:42聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

父親真的不好當！來自屏東小琉球的陳福氣為了孩子，大半生都在海上討生活，他說曾經有長達一年的時間沒有回家，甚至還曾遇過海上遭開槍示警的意外，他的女兒回憶，小時候讀書時，全班的爸爸幾乎都在捕魚，只要聽到誰家的爸爸沒有回來，他們對海上的父親就會特別擔心，以前書上寫的「爸爸捕魚去，為什麼還不回家」，一語道盡討海家庭的憂心。

70歲的陳福氣今年獲選模範父親，全家廿多人一早就搭船陪著父親一同前往縣府接受表揚，一家人都為父親感到驕傲，問他「爸爸到底要好不好當」？陳福氣笑著說「為了孩子，就是要賺錢」，應是父親最真切的心聲。

陳福氣說自己打從14歲就上船捕魚賺錢，當年為了幫母親維持家計，他犧牲了自己讀書的機會，後來則是為了栽培自己的孩子讀書，他的大半生幾乎都在海上生活，印尼、模里西斯等地都去過，風吹日曬及海上的顛簸，只能自己往肚裡吞。

他記得曾經有長達一年的時間沒有回家，也曾在海上因為誤闖領海而遭到開槍示警趨離，他的女兒陳秋分就說，從小到大，她經常聽父親講起海上歷劫的故事，那時候全班同學的爸爸幾乎都出海捕魚，只要聽到有誰的爸爸沒有依約回家，大家就會特別緊張，在她的記憶裡，就至少有三次傳回漁船遇難的消息，當時她的母親就哭得要死，後來爸爸平安回來時，全家又開心得不得了。

琉球區漁會會務課長洪賜隆說，小學課本裡曾有一課寫道：「爸爸捕魚去，為什麼還不回家」？那是捕魚家庭的真實寫照，陳秋分也說，也因為海上捕魚風險太高，因此到她這一代已經沒有人再討海維生，「現在隨時可以看到爸爸，真的很好」。

不過陳福氣總算苦盡甘來，4個女兒都各有專長，長子及女婿也都有好表現，今天上午兒女和孫子們廿多人，都來為阿公祝賀，陣容浩大，也展現家族力量。

來自屏東小琉球的陳福氣今年獲選模範父親，全家廿多人一早就搭船陪著父親一同前往縣府...
來自屏東小琉球的陳福氣今年獲選模範父親，全家廿多人一早就搭船陪著父親一同前往縣府接受表揚，陣容浩大。記者翁禎霞／攝影
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