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恆春鎮長穿古裝豎燈篙 不怕報名不額滿

2019-08-04 14:06中央社 屏東縣4日電

屏東恆春鎮民俗信仰活動「中元豎孤棚」將於15日舉辦，今天進行「豎燈篙」儀式，祈求活動順利；恆春鎮長盧玉棟穿著古裝騎馬為活動宣傳，他說，目前報名21隊，不怕報名不額滿。

恆春鎮公所上午9時進行「豎燈篙」儀式，這是豎孤棚活動的前奏，高達27公尺的綠竹豎立到孤棚中央，向「好兄弟」祈求15日豎孤棚順利。

盧玉棟說，今年公所創新推出「騎馬遊城」及「迷你順風旗」，為豎孤棚活動增添更多趣味，希望吸引更多國際遊客到恆春，不要受中國限縮陸客來台影響。

有媒體日前報導今年恆春豎孤棚活動報名隊伍「等嘸人」，盧玉棟接受媒體訪問說，目前報名21隊，還差11隊，「沒有問題，一定會湊足隊數」，湊不足自己帶隊來爬，恆春鎮公所員工至少可以組3隊。

至於與宜蘭頭城搶孤隊交流多年，每年雙方都會互派隊伍比賽，去年宜蘭搶孤隊報名2隊，最後因名額不夠只有1隊參加，頭城隊感覺不受尊重，今年沒派隊參加，盧玉棟說，他會和頭城鎮長溝通，恆春鎮已有2隊參加今年頭城搶孤，相信溝通後會有轉圜。

豎孤棚每年以恆春在地人報名最多，但年輕人越來越少。攀爬塗滿牛油的孤棚柱，沾得滿身牛油很難清洗乾淨，是否阻礙外地遊客及在地年輕人參加意願，盧玉棟說，傳統習俗沾牛油越多越平安，鼓勵遊客參加，一同沾喜氣，志在參加，不一定要得名。

恆春豎孤棚活動歷史有100多年，傳統只有4根牛油柱供攀爬，2007年改造為國際競賽規模後，總共36根柱子，除了好兄弟使用的竹竿及象徵恆春4座城門的原始4根柱子保留不攀爬，共開放32支孤棚柱供攀爬競賽，最高獎金新台幣30萬元。

盧玉棟表示，為創造不一樣的豎孤棚文化體驗，今年特別在14日、15日舉辦免費體驗穿古裝、騎馬巡禮古城活動，另有打卡送「豎孤棚順風旗吊飾」。

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