高雄知名自助餐廳竄肥鼠 阿北客人一把捏住牠

高雄市知名自助餐廳林皇宮昨傳出中午用餐尖峰時段遭老鼠入侵，現場客人先是尖叫「有老鼠」，許多女性顧客聞言嚇得花容失色，引發不小騷動；女服務生雖拿籃子蓋住老鼠，但接下來也不知如何處理，最後是一名阿北「見義勇為」，上前伸手捏住這隻鬧場的「米奇」才落幕。事發後有顧客PO網，直嘆「好像飯局尾聲特別節目...，今年父親節聚餐也太難忘！」

高雄市博愛路一家專做喜宴的餐廳昨天傳出有客人在用餐時，一隻老鼠居然跑進百匯自助餐用餐區，許多女客人及小孩看到都嚇得尖叫聲四起，服務人員也想抓老鼠，沒想到老鼠跑得相當快，頓時用餐區人仰馬翻，服務人員拿著器具要抓，小孩嚇得站上椅子，最後被一名阿伯抓起，大家才鬆了一口氣。

當時用餐時間是中午，許多人都很納悶，為何會有老鼠跑出來？餐廳為給客人「壓驚」，送龍蝦捲，也有說，請被老鼠干擾的30餘人用餐客人下次來，由她招待。但私下有不少人說，這麼大的餐廳，環境管理太差，下次不來消費了。

餐廳營運長陳美智說，老鼠是從餐廳側門進來的，因為餐廳附近都是空地，一直有加強捕鼠措施，包括水溝設防護網，很抱歉對用餐顧客造成困擾，未來會加強衛生管理。

高雄市衛生局今表示，昨晚獲知後，今天上午已派員至該餐廳稽查，相關結果尚未回報，不過依食安法第8條規定，業者在作業場所、作業人員及設施衛生管理，應符合食品良好衛生規範，避免蟲鼠等病媒入侵，如未符規定，又未限期改善者，將處6萬元以上、2億元以下罰鍰。