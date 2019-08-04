看到老父親被表揚 40歲「阿妹仔」感動落淚
屏東縣政府慶祝108年父親節，今天上午在縣府禮堂舉行模範父親表揚大會，總計有43位父親接受表揚，其中68歲吳石麟育有5名子女，其中老四「阿妹仔」雖是智能障礙，但是全家人像寶貝一樣疼她，父親更是經常帶在身邊，今天看到父親上台被表揚，「阿妹仔」當場感動落淚。
吳石麟早年在台糖工作，剛開始每月薪水只有800元，後來才慢慢調薪，不過因為有5個孩子要養，他一度還得另兼一份工作，才能支持家計，在「阿妹仔」出生後，吳石麟還是一肩扛起所有的擔憂，他總是告訴家人「老天爺知道我們是有愛的家庭，才放心把孩子交給我們」。
所幸孩子們都已長大，而且個個孝順，被問到父親角色究竟好不好當？吳石麟坦承「真的不好當」，要把整個家庭照顧好，確實要付出很多的心力，不過提起子女個個孝順，他又甘之如飴。
在今天上午的表揚大會中，屏東縣長潘孟安表示，每位父親都是家庭歷史的開創者，縣府藉由表揚活動，將模範父親們為家庭、子女犧牲奉獻的無私精神，告訴社會大眾，並在特別的日子，讓子女們一起感謝父親為家庭付出的辛勞。
今年接受表揚的父親分別是，枋山鄉葉三郎、屏東市劉人玄、朱自申、陳仁智、韓登第、張明白、佳冬鄉吳添財、東港鎮徐宗壽(90歲以上)、新埤鄉曾運華、高樹鄉梁寬和、內埔鄉徐永興、恆春鎮張來春、麟洛鄉曾玉麟、萬丹鄉薛讚元、潮州鎮李添、竹田鄉陳基富、滿州鄉余春成、車城鄉陳安心、萬丹鄉鄭坤元、霧臺鄉郭金丁、九如鄉陳福嘉(80歲以上)。
崁頂鄉羅武雄、枋寮鄉鄭信義、三地門鄉賴定常、南州鄉鄭瑞雄、林邊鄉鄭金雄、里港鄉曾聰惠、鹽埔鄉鄭金福、牡丹鄉黃明香、琉球鄉陳福氣(70歲以上)、恆春鎮陳復晋、瑪家鄉邱國貞、泰武鄉孫萬教、來義鄉賴仁傑、萬巒鄉林成丹、獅子鄉卓萬吉、屏東縣啟智協進會吳石麟、屏東聲暉聽障協進會洪銘勝、長治鄉吳忠賢、內埔鄉潘進興、新園鄉簡清頓、潮州鎮吳澒富及春日鄉柳慶祥。
留言