看到老父親被表揚 40歲「阿妹仔」感動落淚

2019-08-04 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府慶祝108年父親節，今天上午在縣府禮堂舉行模範父親表揚大會，總計有43位父親接受表揚，其中68歲吳石麟育有5名子女，其中老四「阿妹仔」雖是智能障礙，但是全家人像寶貝一樣疼她，父親更是經常帶在身邊，今天看到父親上台被表揚，「阿妹仔」當場感動落淚。

吳石麟早年在台糖工作，剛開始每月薪水只有800元，後來才慢慢調薪，不過因為有5個孩子要養，他一度還得另兼一份工作，才能支持家計，在「阿妹仔」出生後，吳石麟還是一肩扛起所有的擔憂，他總是告訴家人「老天爺知道我們是有愛的家庭，才放心把孩子交給我們」。

所幸孩子們都已長大，而且個個孝順，被問到父親角色究竟好不好當？吳石麟坦承「真的不好當」，要把整個家庭照顧好，確實要付出很多的心力，不過提起子女個個孝順，他又甘之如飴。

在今天上午的表揚大會中，屏東縣長潘孟安表示，每位父親都是家庭歷史的開創者，縣府藉由表揚活動，將模範父親們為家庭、子女犧牲奉獻的無私精神，告訴社會大眾，並在特別的日子，讓子女們一起感謝父親為家庭付出的辛勞。

今年接受表揚的父親分別是，枋山鄉葉三郎、屏東市劉人玄、朱自申、陳仁智、韓登第、張明白、佳冬鄉吳添財、東港鎮徐宗壽(90歲以上)、新埤鄉曾運華、高樹鄉梁寬和、內埔鄉徐永興、恆春鎮張來春、麟洛鄉曾玉麟、萬丹鄉薛讚元、潮州鎮李添、竹田鄉陳基富、滿州鄉余春成、車城鄉陳安心、萬丹鄉鄭坤元、霧臺鄉郭金丁、九如鄉陳福嘉(80歲以上)。