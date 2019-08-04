新光國小打造蝴蝶花園降溫 三民家商養蜂採蜜

2019-08-04 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市校園善加利用綠屋頂，新光國小260坪「空中蝴蝶花園」，處處可見蝴蝶飛舞，還有鳥類棲息，下方教室的室內溫度也有效降低攝氏3到4度。三民家商在綠屋頂種作物、養蜂，都市沒農藥且蜜源穩定，蜜蜂的採蜜範圍能到好幾公里遠，學校試採蜂蜜，在校慶時義賣。

新光國小空中蝴蝶園以「蝴蝶、生態」為主題，栽種蝴蝶食草與蜜源植物如馬利筋、紫花長穗木、矮仙丹、高士佛澤蘭等，營造良好的棲地環境吸引蝴蝶。

屋頂常有蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂飛舞，也吸引黑冠麻鷺、五色鳥、綠繡眼、喜鵲、白頭翁等駐足。再加上針對無屋簷教室，加裝遮陽板減少教室西曬，多元作法可以有效降低室內溫度3至4度。

三民家商的綠屋頂上，設置空中菜園和養蜂箱。校長陳當木表示，空中菜園以種植可食性植物為主，讓學校餐飲科的學生可以發揮創意，從田裡到餐桌概念，將屋頂菜園直送餐桌，菜園空間也將成為餐飲科學生的課堂空間。

三民家商的綠屋頂上還有一群「嬌客」，蜂群飛來飛去，進出蜂箱忙碌工作。陳當木說，蜂群會飛到附近的半屏山、農十六也有些綠地栽花，都是蜜源。