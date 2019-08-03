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他們都畢業於中國最高美術學府？今天齊聚金門文化局

2019-08-03 21:41聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

在大陸首屈一指的「中國美術學院」，在金門也有多位優秀校友，金門縣美術學會今天就邀請曾在中國美術學院進修的兩岸畫家舉行「拓藝踏歌行－中國美術學院兩岸校友書畫邀請展」，在金門縣文化局展覽，展出各自的經典畫作，展期從即日起至8月21日止，歡迎民眾踴躍前往欣賞。

成立於西元1928年、由中國近代民主革命家、著名教育學家蔡元培所創立的「中國美術學院」，是中國最高美術學府，金門目前共有5位校友，包括洪明燦、吳宗陵、楊誠國、徐心富、黄瑞珠，其中洪明燦是金門最早前往進修的第一人，他在西元2010年畢業，其餘「學弟」都是陸續在2016年畢業。

洪明燦指出，中國美院授課保留最純樸的「臨古」法，也就是臨摹古人的畫，進而從中吸收傳統的養分，他說，學校很強調基本功，正科班須從宋朝以降臨摹，而他就讀的進修班只能蜻蜓點水般的學習，他自己則只臨摹了沈周和另一位畫家，畢業時覺得自己的功力大增，畫風也大不同，明顯受臨摹影響。

他也提及，這次展出的名稱《拓藝踏歌行》，意在説明兩岸畫家，師出同門，同為中國畫的愛好學習者和美學工作者，雖分屬兩岸;但藝術境界無分地域彼此，有一共同的心願想法，都在為美麗人生做貢獻付出，他們像踏著輕鬆愉悦的歌唱脚步，不時把藝術拓展出去。

此次展覽，參展者有金門縣籍畫家洪明燦、吳宗陵、楊誠國、徐心富、黄瑞珠，及大陸畫家鄭瑞勇、錢文觀、徐衛國、崔明哲。其中鄭瑞勇為大嶝人，和金門有著歷史和地理上的緣分，也是首位大陸籍的縣政顧問。展出的畫作種類則有國畫、水彩、油畫、粉彩等。

洪明燦也以簡明的詞句，形容參展伙伴們的作品，鄭瑞勇彩墨豐盈、崔明哲筆墨精煉、徐衛國以草書的筆意畫山水，「渾厚華茲」；吳宗陵筆簡意深、詩意配合畫；楊誠國明谷寂深；徐心富此次用水墨表現最現代的街舞景象，曲線直線運用自如，黃瑞珠筆工典雅；他自己從美院回金後，放懷金門山海，有暢洋山海的心境。

「拓藝踏歌行」展覽，即日起在金門縣文化局展出，大陸畫家鄭瑞勇（左一）今天為副縣長...
「拓藝踏歌行」展覽，即日起在金門縣文化局展出，大陸畫家鄭瑞勇（左一）今天為副縣長黃怡凱（左二）等人導覽解說。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣美術學會今天邀請曾在中國美術學院進修的兩岸畫家舉行「拓藝踏歌行－中國美術學...
金門縣美術學會今天邀請曾在中國美術學院進修的兩岸畫家舉行「拓藝踏歌行－中國美術學院兩岸校友書畫邀請展」，展出的畫家與出席貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
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知名的大陸畫家鄭瑞勇（中）代表致贈畫作給金門縣政府，由副縣長黃怡凱（左）代表接受...
知名的大陸畫家鄭瑞勇（中）代表致贈畫作給金門縣政府，由副縣長黃怡凱（左）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
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金門文化局
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