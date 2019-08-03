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高雄苓雅新增本土登革熱 個案常到文化中心衛武營活動

2019-08-03 20:48聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市苓雅區今天新增1例本土登革熱確診個案，為今年第48例本土登革熱確診個案，是住在福康里的30多歲男子。個案在小港區工作，8月1日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及背痛症狀，2日二度就醫，經醫院通報，檢驗登革熱NS1快篩結果陰性，疾病管制署今天認可實驗室發布檢驗結果為PCR陽性，確診感染第二型登革熱。

高雄市衛生局表示，個案近期無出國旅遊史，活動地以住家及工作地為主，平日會至苓雅區健身中心、文化中心及鳳山區衛武營活動。同住接觸者2人，經登革熱NS1快篩結果為陰性，都無疑似症狀。個案住家及活動地鄰近國小、公園，且周邊商圈林立且皆是市民常去休閒遊憩場所，人潮眾多，依其發病日及活動史研判，於居住地及活動地周邊社區感染的可能性較高，將進一步擴大疫情調查以釐清感染源。

因應苓雅區出現本土登革熱疫情，市府防疫團隊今天完成個案居住地孶生源檢查、噴霧罐壓罐作業及接觸者採檢，並由區級指揮中心加強動員疫情警戒範圍內高風險場域及列管點，進行孳生源巡檢作業與噴藥滅蚊工作。

衛生局表示，今日楠梓區宏昌里也有境外移入確診1例，感染地為越南，今年高市境外登革熱確診病例已累計44例。

高雄市目前本土登革熱確診病例計48例、境外移入病例44例。其中本土登革熱來源分別位於三民區37例，分別是鼎金里16例、鼎西里7例、本和里5例、鼎強里2例、安吉里3例、鼎力里、鼎盛里、寶民里及興德里各1例，3例位於前鎮區興邦里、興化里及西山里，2例位於鳳山區中和里及龍成里，1例在鼓山區綠川里，1例位於路竹區竹東里，1例位於旗津區中華里，1例在苓雅區福康里，2例位於左營區菜公里2例。

高雄市衛生局稽查病媒蚊孳生源。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局稽查病媒蚊孳生源。圖／高雄市衛生局提供
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