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社會善心縮水募款難 退休美術老師捐畫挺家扶

2019-08-03 19:39聯合報 記者潘欣中╱即時報導

軍公教年改加上經濟景氣差，社會善心也縮水，屏東家扶中心近幾年每逢發放學生寒暑假獎助學金前夕，都為了籌募經費發愁，本月23日就要發放460萬元的暑假獎學金，仍有一半的大缺口，68歲的屏東縣光華國小退休美術老師劉震崑得知後主動捐出23幅版畫義賣，期盼藝術愛好者一起用愛助家扶助學計畫度過募款難關。

「很多人在我這個年紀，不是在家含飴弄孫、外出旅遊，就是蒔花弄草，但我選擇做不一樣的事，讓自己的生命再次亮起來，也照亮其他人。」屏東家扶今天為捐畫的劉震崑舉辦「陽光與活水」版畫創作展，他說：「家扶中心匯集社會愛心力量，透過助學計畫助經濟弱勢家庭孩子迎向陽光未來，捐出自己用生命作畫的創作，是我能力所及，希望拋磚引玉！」

劉震崑光華國小退休後，仍投入美術教育，民國96年起義務擔任屏東家扶潮州服務處課輔班義務老師；他說，任教期間便常給貧困學生需要的協助，鼓勵學生要勇敢實現自己的夢想，不怕辛苦，不怕挫折，退休後，為了讓愛延續至有需要的地方，到潮州服務處當課輔班美術老師，教學生藉由木板雕刻的版畫創作，將生命故事透過版畫呈現，期能將愛分享更多的弱勢孩子。

劉震崑捐出用生命創作的版畫籌募助學金，屏東家扶中心主委林新安、潮州分區主委鄭秀填、家扶自立青年葉耿誠和來自高雄百岳登山體育用品公司林啟文，紛紛響應並加入珍藏畫作行列；屏東家扶中心主任傅敏峯感謝劉老師拋磚引玉捐畫助學，期許更多有心人支持捐畫助學活動，減輕家扶兒生活開銷穩定就學，進而實現夢想，凡捐款1萬元獎助學金即可珍藏版畫畫作，在享受藝術洗禮同時，也能幫助弱勢孩子。

屏東家扶中心本月23日就要發放460萬元的家扶學生暑假獎學金，仍有一半的缺口，6...
屏東家扶中心本月23日就要發放460萬元的家扶學生暑假獎學金，仍有一半的缺口，68歲退休美術老師劉震崑主動捐出23幅版畫義賣，盼社會大眾一起用愛助家扶助學計畫度過募款難關。圖／屏東家扶提供
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屏東家扶中心本月23日就要發放460萬元的家扶學生暑假獎學金，仍有一半的缺口，6...
屏東家扶中心本月23日就要發放460萬元的家扶學生暑假獎學金，仍有一半的缺口，68歲退休美術老師劉震崑主動捐出23幅版畫義賣，家扶兒今天向他獻花致謝意。圖／屏東家扶提供
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