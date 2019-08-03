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影／罹癌辣嬤化身少女甜心 歌唱大賽博得滿堂彩

2019-08-03 19:39聯合報 記者王昭月╱即時報導

罹患乳腺癌長達11年的周伊敏，多年來勇敢抗癌，更拚出「兒孫滿堂」，才50歲出頭，孫子已念到國中，今午她參加癌友歌唱大賽，載歌載舞唱了「心花開」，熱力感染全場，老母親還對全場癌友說，「我以我的女兒為榮」。

高雄長庚醫院癌友歌唱大賽熱鬧開唱，已辦6屆的這項癌友關懷活動，一改過去獨唱或對唱表演，開放團體跨院際組隊，表演陣容更堅強。

今年高屏地區共有6組癌友參賽，分別來自高雄長庚、高醫及高雄榮總，癌友們粉墨登場，不只交流歌藝，更分享抗癌心得。

高雄市衛生局長林立人、高雄長庚副院長藍國忠等醫護團隊，同聲高唱「愛很大」開場，現場十分給力。

長庚「弦情醫志」樂團也帶來英文歌Proud of you及周杰倫的「菊花台」、阿妹的「聽海」炒熱氣氛。

罹患胰臟癌陳惠芳，兩年半前的情人節，原要與先生共度，沒想到當天卻診出胰臟癌，儘管胰臟癌存活率普遍只有1年多，她卻樂觀抗癌至今，她很感謝老公在她化療情緒欠佳時，仍是溫柔守護，她說，世界這麼美好，醫護團隊沒放棄治療她，她也不會輕言放棄。

罹患乳癌14年的蔡葉麗月，一身閃亮復古妝扮登台，高唱黃妃的「追追追」，她稱自己不懂唱歌，但仍勇於展現自我，這次選唱「追追追」，想勉勵自己與癌友，勇於追求夢想、健康與快樂。

來自澎湖的周伊敏，歌喉及律動感絕佳，她以甜心姿態唱了一曲「心花開」，甜美歌聲融化大家，一點都看不出來已是兒孫滿堂

來自澎湖的周伊敏，抗癌十多年，她自信樂觀，以歌聲融化大家，一點都看不出來已是兒孫...
來自澎湖的周伊敏，抗癌十多年，她自信樂觀，以歌聲融化大家，一點都看不出來已是兒孫滿堂。記者王昭月／攝影
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以甜心姿態登場的周伊敏（中），抗癌11年，更拚到兒孫滿堂。記者王昭月／攝影
以甜心姿態登場的周伊敏（中），抗癌11年，更拚到兒孫滿堂。記者王昭月／攝影
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罹患乳癌14年的蔡葉麗月（左）選唱黃妃的「追追追」，勉勵自己與癌友，勇於追求夢想...
罹患乳癌14年的蔡葉麗月（左）選唱黃妃的「追追追」，勉勵自己與癌友，勇於追求夢想、健康與快樂。記者王昭月／攝影
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長庚抗癌高醫
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