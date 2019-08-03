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國際肝病研討會邀肝病權威交流 致力2025年在台消除C肝

2019-08-03 19:37聯合報 記者徐如宜╱即時報導

台灣肝臟學術文教基金會與高雄醫學大學，今、明兩天在高醫合辦國際肝病研討會，邀請台、美、日、韓、港等多位國內外肝病權威專家，進行學術演講，內容包含B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝炎及肝癌相關新知研討。副總統陳建仁表示，台灣過去一直是肝炎和肝癌的高盛行區，過去數十年來台灣一直在相關政策上進行努力，包含新生兒疫苗施打、B肝及C肝的藥物給付，成功讓肝炎及肝癌的死亡率大幅降低。

肝病是台灣的國病，據衛福部統計報告指出，每年約有5000人死於肝細胞癌，而每年死於肝硬化者約有4000人之多。今年是台灣肝臟學術文教基金會創會20周年及高雄醫學大學創校65周年，合辦國際肝病研討會別具意義。衛福部希望在2025年能提早達到世界衛生組織消除C肝的目標，鼓勵大家一起努力防治肝病。

台灣肝臟學術文教基金會董事長兼大會主席張文宇表示，台灣肝臟學術文教基金會成立20年來，深入中、南台灣74個鄉鎮進行683場社區篩檢，篩檢人數達12萬人次；舉辦了366場衛教演講講座，主辦或協辦66場肝病學術研討會，提供民眾及醫療人員對於肝病的正確認知及重視。基金會將繼續努力預防和治療肝病，希望實現全面消除肝炎的目標。

高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，高醫大創校以來以培育重視人道關懷的頂尖健康照護人才為目標，至今包含台灣肝臟學術文教基金會董事長張文宇在內，有36位教師及校友榮獲醫療奉獻獎，居全國醫學校院之冠。肝臟疾病一向是國人健康的重要威脅，高醫大及附屬機構將繼續努力防治。

高醫1985年成立肝膽胰內科，由張文宇擔任主任，積極從事肝病的研究及拓展肝病的防治工作。張文宇1999年號召成立「台灣肝臟學術文教基金會」，走進社會及偏鄉，進行大規模肝病篩檢，宣導預防重於治療的觀念。近年高醫及台灣肝臟學術文教基金會更積極合作，在梓官區開設「高醫梓官C肝整合照護中心」；以駐點方式在三軍總醫院澎湖分院及衛福部澎湖醫院成立「肝病防治教育推廣中心」，為偏郷及離島提供更高品質的診療照護。

台灣肝臟學術文教基金會與高雄醫學大學在高醫合辦國際肝病研討會。圖／高雄醫學大學提...
台灣肝臟學術文教基金會與高雄醫學大學在高醫合辦國際肝病研討會。圖／高雄醫學大學提供
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台灣肝臟學術文教基金會董事長張文宇（左）致贈感謝狀給陳建仁副總統（右)。
台灣肝臟學術文教基金會董事長張文宇（左）致贈感謝狀給陳建仁副總統（右)。
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肝病B型肝炎高醫
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