國際肝病研討會邀肝病權威交流 致力2025年在台消除C肝

2019-08-03 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台灣肝臟學術文教基金會與高雄醫學大學，今、明兩天在高醫合辦國際肝病研討會，邀請台、美、日、韓、港等多位國內外肝病權威專家，進行學術演講，內容包含B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝炎及肝癌相關新知研討。副總統陳建仁表示，台灣過去一直是肝炎和肝癌的高盛行區，過去數十年來台灣一直在相關政策上進行努力，包含新生兒疫苗施打、B肝及C肝的藥物給付，成功讓肝炎及肝癌的死亡率大幅降低。

肝病是台灣的國病，據衛福部統計報告指出，每年約有5000人死於肝細胞癌，而每年死於肝硬化者約有4000人之多。今年是台灣肝臟學術文教基金會創會20周年及高雄醫學大學創校65周年，合辦國際肝病研討會別具意義。衛福部希望在2025年能提早達到世界衛生組織消除C肝的目標，鼓勵大家一起努力防治肝病。

台灣肝臟學術文教基金會董事長兼大會主席張文宇表示，台灣肝臟學術文教基金會成立20年來，深入中、南台灣74個鄉鎮進行683場社區篩檢，篩檢人數達12萬人次；舉辦了366場衛教演講講座，主辦或協辦66場肝病學術研討會，提供民眾及醫療人員對於肝病的正確認知及重視。基金會將繼續努力預防和治療肝病，希望實現全面消除肝炎的目標。

高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，高醫大創校以來以培育重視人道關懷的頂尖健康照護人才為目標，至今包含台灣肝臟學術文教基金會董事長張文宇在內，有36位教師及校友榮獲醫療奉獻獎，居全國醫學校院之冠。肝臟疾病一向是國人健康的重要威脅，高醫大及附屬機構將繼續努力防治。