澎湖表揚模範父親 星光大道進場

2019-08-03 20:21 中央社 澎湖縣3日電



澎湖縣政府今天舉行表揚模範父親大會，全縣20位模範父親在家屬陪同下走星光大道進場，接受祝福。縣長賴峰偉表示，肯定模範父親為家庭付出與貢獻，並祝福全縣的父親們「父親節快樂」。

賴峰偉表示，父愛如山，父親為家庭、兒女出外勤奮打拚，終年辛勞在雙手留下深深痕跡，父親為家庭認真付出，腳踏實地生活是父愛最佳寫照。20位模範父親受到賴峰偉與議長劉陳昭玲等各界表揚與祝福。

今天的表揚模範父親大會在馬公福朋喜來登國際宴會廳舉行，5鄉1市共選出20名模範父親，包括縣長、議長與馬公市長葉竹林等人都到場祝賀，場面溫馨幸福。