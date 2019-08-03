走進「阿嬤咖啡館」 這店內服務生的平均年齡高達80歲

2019-08-03 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄旗山圓富社區有間「阿嬤咖啡館」，店內服務生的平均年齡高達80歲，頭髮花白的阿嬤們，包著頭巾，動作熟練，精神奕奕的沖泡咖啡，招呼客人，送咖啡，還會聊著過往的生命故事，讓參觀者多了幾分驚喜。

高齡85歲的張阿快說，以前都是一個人在家，每天就是跟電視為伍，真不曉得是看電視，或被電視看，線位同好，經營咖啡館後，生活過得比較充實，看到經常有客人上門，心情也比較快樂。

高雄市政府農業局長吳芳銘說，旗山圓富社區去年通過農村再生計畫核定，由於社區居民投入，在加上農村再生計畫大力支持，使得整個社區的發展，逐漸完備，特別是「阿嬤咖啡館」，當初，就是社區中一群熱心的年輕人，捲起袖子，從油漆到裝潢，把活動中心改造成精緻小巧的咖啡館，社區中的長輩，藉由經營咖啡館，生活有了重心，重新找回生命的價值。

另外，在南勝社區安排的農村體驗活動結合酪梨、可可豆及滇緬風味料理，走訪旗山及美濃等地的農村社區，讓遊客體驗農村生活。