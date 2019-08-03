親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／含勇士與海外 美媒列林書豪5大潛在選項

2019「長歌」 越南當代藝術展高市文化中心登場

2019-08-03 17:29聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

2019越南當代藝術展自即日起到8月27日在高雄市文化中心至真堂一館及二館登場，今天開幕茶會特別邀請高雄市文化局主秘劉秀英、駐台北越南經濟文化辦事處代表范勝龍及阮長靈、陳俊龍、阮春綠等三位參展的國際大師為本屆美展剪綵揭開序幕，歡迎藝術愛好者及收藏家，千萬不要錯過這場難得一見的藝術饗宴，一窺越南藝術史脈絡的最前線。

參與這檔展出的越南藝術家包括阮長靈、陳俊龍、阮春綠、范茶眉、武白蓮、陶明俊、鄭武孝、朱曰強、阮端寧、阮俊盛、阮鴻方、阮安、阮明孝、 阮珖勝、阮黎新、范何維慶、阮俊強、阮明東等19位。

策展人正觀藝術總監林文娟表示，繼2015年首屆越南當代藝術展「赤地」、2016「岩色」、2017「源流」、2018「青之峰」之後，已邁入第五屆的2019越南當代藝術展，今年主題「長歌」源自於越南「西原」傳統文化中的口述歷史，以詩歌的形式，由部落中的長老傳頌於後代，稱之為長歌。

這次越南當代藝術展參展者之中，領銜的是2013年參加「威尼斯藝術雙年展」的越南當代漆畫大師阮長靈，他也是2010年「越南國家美術展」金牌得主，擅長以半抽象結合越南傳統神話，大膽跳脫傳統漆畫的用色與創作視角，高辨識度的風格，不僅在越南漆畫帶來一股新視野，同時也是越南官方代表的國寶藝術家。

三位參與展出的越南藝術家阮春緑（左起）、陳俊龍、阮長靈。記者劉學聖／攝影
三位參與展出的越南藝術家阮春緑（左起）、陳俊龍、阮長靈。記者劉學聖／攝影
分享
2019越南當代藝術展自即日起到8月27日在高雄市文化中心至真堂登場，多名貴賓參...
2019越南當代藝術展自即日起到8月27日在高雄市文化中心至真堂登場，多名貴賓參與剪綵。記者劉學聖／攝影
分享

越南藝術家高雄市
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

「韓流」消費潮帶動就業市場 高雄就博會徵才湧人潮

2019-08-03 16:59

大陸限自由行再縮團客 屏縣府以拓源計畫迎戰

2019-08-03 16:14

高市警辦小小警察體驗營 盼提升警察形象

2019-08-03 16:13

高雄分署聯合拍賣會 52吋全新液晶電視萬元有找 限5台

2019-08-03 15:15

藝起尋金登場 畫家民眾熱情速寫金門

2019-08-03 14:09

工研院研發農用無人機 一鍵輕鬆解決果園大小事

2019-08-03 13:22

影／高雄下水道人孔蓋冒煙 路人擔心重演氣爆

2019-08-03 12:38

愛河水漾嘉年華今登場 警方交通管制

2019-08-03 11:20

金管處為栗候蜂虎出書 夏日精靈的神秘「鳥事」

2019-08-03 11:14

旗津、觀音亭等處海灘水質 海保署檢測優良

2019-08-02 23:58

一度深及腳踝 高市區淹水速退

2019-08-02 23:51

金門老寶貝做披薩 玩得開心

2019-08-02 23:28

屏縣老人關懷據點 密度破7成

2019-08-02 23:22

困苦中養大7子女 他獲模範父親

2019-08-02 23:09

邁步六龜山林 尋訪重建之路

2019-08-02 23:06

影／高雄今午嚴防大雨 韓國瑜點明「防汛重中之重」

2019-08-02 21:15

高雄煉油廠文資審議啟動 二輕地面燃燒塔登錄歷史建築

2019-08-02 19:21

19世紀攝影師紀錄 200年前的先民在屏東這樣生活！

2019-08-02 18:41

雷雨交加 高雄鳳山部分路段積水

2019-08-02 18:35

甲仙公車式小黃今天啟動 每周3天提供服務

2019-08-02 18:21

高市工策會今掛牌 韓國瑜為高雄拚經濟更踏實

2019-08-02 16:55

蘇嘉全也勸不住？Line群組瘋傳洪恆珠屏東捷運願景

2019-08-02 16:54

美聲緬懷88風災重建！希望合唱團明天在屏東這5處快閃

2019-08-02 15:34

用路人注意！高屏大橋這幾天路面刨鋪有交管

2019-08-02 15:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

忠犬曾力退40隻眼鏡蛇 今遭蛇吻主人砸數萬也要搶救

2019-08-02 23:18

大稻埕情人節／480秒煙火秀 今晚浪漫延平河濱

2019-08-03 00:12

請儲水備用！812大停水 影響桃園新北27萬用戶

2019-08-03 12:39

圍牆超像馬路恐撞牆！現在改成這樣子...

2019-08-03 12:41

影／台中8月「靜城專案」 這台80萬元偵測器開你單

2019-08-03 12:41

影／台東關山出現雨瀑奇觀 遠觀像水從天空破洞倒下

2019-08-02 22:23

影／高雄今午嚴防大雨 韓國瑜點明「防汛重中之重」

2019-08-02 21:15

民進黨雲林海線立委換將？卓榮泰明天雲林傾聽基層聲音

2019-08-03 13:43

19世紀攝影師紀錄 200年前的先民在屏東這樣生活！

2019-08-02 18:41

烏日翻成烏克蘭鬧笑話 捷運包商下架施工牌

2019-08-02 18:43

非法定社福支出年花52億元被檢討 桃市府：明年設排富

2019-08-02 21:35

26歲青年捐千萬行善 強調是好人好事「代表」

2019-08-02 19:29

彰化縣死雞死豬的危機解除 1家大廠伸援解燃眉之急

2019-08-02 21:18

影╱竹東第二座特色兒童公園今開幕 親子一早搶先試玩

2019-08-03 15:18

淡水路口重劃標線不清 駕駛頻頻出狀況

2019-08-02 20:05

姪女張嘉郡參選立委被疑整碗捧 張麗善：交由全民決定

2019-08-03 16:40

影／高雄下水道人孔蓋冒煙 路人擔心重演氣爆

2019-08-03 12:38

搶拍「燈塔懸日」只到8/20 采風攝影總獎金32萬倒數中

2019-08-03 09:19

挺香港反送中 台中出現快閃連儂牆

2019-08-03 14:12

七夕情人節活動 網驚：中元節版型套用嗎？

2019-08-03 16:37

柯文哲苗栗三義擂茶體驗 品嘗擂茶冰沙

2019-08-03 10:56

比升格時多5成！桃園舉債成長幅度 居六都之冠

2019-08-02 22:45

彰檢人事大風吹 4調升、1請調、1辭職

2019-08-02 22:34

高雄煉油廠文資審議啟動 二輕地面燃燒塔登錄歷史建築

2019-08-02 19:21

影／耍帥砸招牌當灌籃 業者貼文「你的手會痛嗎」

2019-08-03 16:21

大湖老官道重現風華 捉泥鰍嘗尊梨

2019-08-03 08:19

疑遊具使用不當受困 嘉市34座公園遊具總體檢年底完成

2019-08-03 12:40

七夕怎麼過最浪漫？到七星潭到海邊疊石、聽音樂

2019-08-03 09:13

一度深及腳踝 高市區淹水速退

2019-08-02 23:51

連續24年辦捐血活動 台中糕餅公會8月6場今開跑

2019-08-03 09:54

「自己的社區自己救」台南首次培訓130名防災士

2019-08-03 10:38

北市最老陽明戲院都更 下月15日歇業

2019-08-02 23:49

愛河水漾嘉年華今登場 警方交通管制

2019-08-03 11:20

父親真偉大 麻豆區公所辦理父親節暨鑽石婚楷模表揚

2019-08-03 15:15

新竹國際青商推瘋狂樂高Go親子教室 親子免費同樂

2019-08-02 20:59

二輕地面燃燒塔 列歷史建築

2019-08-02 23:13

今起3個周六 基隆海科館上演美人魚秀

2019-08-03 00:10

台南六甲公所模範父親表揚 百歲人瑞代表全區市府頒獎

2019-08-03 14:11

工研院研發農用無人機 一鍵輕鬆解決果園大小事

2019-08-03 13:22

高雄分署聯合拍賣會 52吋全新液晶電視萬元有找 限5台

2019-08-03 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top