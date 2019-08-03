2019「長歌」 越南當代藝術展高市文化中心登場

2019-08-03 17:29 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



2019越南當代藝術展自即日起到8月27日在高雄市文化中心至真堂一館及二館登場，今天開幕茶會特別邀請高雄市文化局主秘劉秀英、駐台北越南經濟文化辦事處代表范勝龍及阮長靈、陳俊龍、阮春綠等三位參展的國際大師為本屆美展剪綵揭開序幕，歡迎藝術愛好者及收藏家，千萬不要錯過這場難得一見的藝術饗宴，一窺越南藝術史脈絡的最前線。

參與這檔展出的越南藝術家包括阮長靈、陳俊龍、阮春綠、范茶眉、武白蓮、陶明俊、鄭武孝、朱曰強、阮端寧、阮俊盛、阮鴻方、阮安、阮明孝、 阮珖勝、阮黎新、范何維慶、阮俊強、阮明東等19位。

策展人正觀藝術總監林文娟表示，繼2015年首屆越南當代藝術展「赤地」、2016「岩色」、2017「源流」、2018「青之峰」之後，已邁入第五屆的2019越南當代藝術展，今年主題「長歌」源自於越南「西原」傳統文化中的口述歷史，以詩歌的形式，由部落中的長老傳頌於後代，稱之為長歌。