「韓流」消費潮帶動就業市場 高雄就博會徵才湧人潮

2019-08-03 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市勞工局訓練就業中心今天在褔誠高中舉辦大型徵才活動，超過40家廠商提供超過1000個工作機會，吸引大批民眾求職，現場投遞履歷面試者達1180人次。勞工局長王秋冬表示，韓市長上任替高雄帶來「韓流」消費潮，有效帶動就業市場供需增加，近期舉辦徵才活動人潮湧現，加上近期市府成立工策會，預期將吸引更多企業投資高雄。

王秋冬指出，韓市長努力推動招商引資，創造「韓流」消費潮，其中餐飲服務業成長尤為明顯，帶動餐飲服務業人才需求增加，其他行業也間接受惠。由於就業市場供需增加，近期舉辦徵才活動人潮湧現情形相當明顯。

王秋冬說，勞工局為協助在地企業吸引更多人才，日前到新北舉辦「北漂就博會」，卻發生部分網友與媒體刻意誤解活動規畫，網路上出現「神對比」照片，刻意將辦在高雄的大型就博會人潮爆滿照片，與辦在新北小型就博會做對比，勞工局覺得很遺憾，希望不要再以訛傳訛，抹殺工作人員的用心。

今天徵才活動有許多知名廠商，釋出行政專員、儲備幹部、機械工程師、資訊工程師、會計人員、業務專員、客服人員等優質的工作機會，平均薪資達30K以上。其中悅誠廣場吸引近82人應徵，一卡通公司吸引64人，最受求職民眾青睞。