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阿卜極個展 創作化繁為簡如一牛車中藥材煉成一顆藥丸

2019-08-03 16:57聯合報 記者徐如宜╱即時報導

阿卜極個展「一剎之寂」，今天在蕭勤國際藝術基金會開展。阿卜極是高雄師範大學美術系主任詹獻坤，他表示，自己的創作就像一牛車的中藥材把它煉成一顆藥丸，化繁為簡，簡化到極致，極致到產生精神靈光。

高師大校長吳連賞表示，阿卜極在藝術創作與教學、靜坐佛理學禪各方面，都有20多年的專研心得，可說在理念與形式都能融會貫通於生活中，藝術創作內涵學貫中西，所發展成的藝術語言深具當代視覺新意，藝術張力令人眼睛一亮。

阿卜極獲得蕭勤國際藝術基金會百萬獎金，他表示，個展中的作品雖是以西方媒材技法為主調，但透過畫面的瞬間筆刷與層層厚彩所交錯疊盪出來的，卻是更傾向東方書寫性的精神思維。作品時而沉重厚疊，時而輕靈疾刷；看似對立性的技術操持，背後真正的用意是想透過逆向觀看的角度，直探生命本質最原初幽微的悸動。

阿卜極指出，他的創作就像一牛車的中藥材把它煉成一顆藥丸。創作化繁為簡，簡化到極致，極致到產生精神靈光。使用的材料油畫、壓克力、水墨、書法，包括金銀銅鐵媒材都廣泛的運用，重點是創作是一個思想，是一個生命的體驗，媒材為我所用。

此次展出主題「一剎之寂」，是阿卜極創作過程中的領會與體悟。一筆、一瞬、一念、一個當下、一時之間，都在傳遞著一種生命的應驗與感知。展期到9月27日，蕭勤國際藝術基金會位於高雄市前鎮區鎮海路2號。

藝術家阿卜極（左）個展開幕，大師蕭勤（中）與高師大校長吳連賞（右)祝賀。圖／高師...
藝術家阿卜極（左）個展開幕，大師蕭勤（中）與高師大校長吳連賞（右)祝賀。圖／高師大提供
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藝術家阿卜極介紹創作理念。圖／高師大提供
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藝術家阿卜極介紹創作理念。圖／高師大提供
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