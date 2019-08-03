大陸限自由行再縮團客 屏縣府以拓源計畫迎戰

2019-08-03 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



大陸禁自由行旅客來台後，又傳出將縮減來台團客人數，旅遊觀光產業憂心進入觀光寒冬；屏東縣政府交通旅遊處長處長黃國維說，縣府早有「拓源計畫」，透過旅展拓展廣大的東北亞及東南亞市場，縣府帶縣內觀光產業代表到新加坡參加2至4日的旅展，搶攻星馬市場，未來要開發寒帶國家及穆斯林旅遊，不必過於擔心衝擊。

黃國維說，大陸限縮核發來台自由行通行證，又傳出將縮減來台團客人數，對此感到遺憾，他對縣內觀光旅遊非常有信心，屏東一直以來都是多元化主題旅遊，依不同國家風俗民情和，喜好推出量身訂做的觀光遊程，除了針對觀光旅遊宣傳外，特別以生態、休閒農場及遊學趣為主打，透過旅展及媒體推廣，拓展東北亞及東南亞市場。

他說，墾丁是南台灣旅遊勝地，墾丁走過「滷味風波」後，消費和服務品質重建逐漸找回國人信心，當地除了國旅市場在今年上半年逐漸回春，近年包括日韓、越南、泰國等旅遊都有成長，業者顧好品質才是永續之道；這次大陸封殺來台自由行，縣府早有應戰策略，不擔心受到單一國家封殺衝擊，未來還會再到寒帶國家及打造穆斯林友善旅遊環境等規畫。