你的原住民收穫節中有我 屏東、台東部落青年慶豐收
連續3年在屏東縣立體育館前舉辦的屏東縣原住民族收穫節，今年不僅將瑪家鄉排灣族的取火神話搬進活動現場，呈現當地重要的傳統文化，更首度打破行政區域，由屏東、台東的部落青年攜手慶豐收，透過古老儀式表達對祖靈、土地感謝的心意，也讓不同部落的文化種子在雙東地區傳承、萌芽茁壯。
屏東縣長潘孟安今天上午出席收穫節開幕儀式，參加取火神話的點火儀式後，頒獎表揚原鄉優異工藝、歌謠及文化創作者，並與族人同樂大跳千人大圍舞；他說，屏東縣原鄉的豐年祭儀式各有不同，但共同的是透過儀式表達對於祖靈、土地感謝的心意，期許透過原鄉傳統儀式、樂舞等表演的展現，讓民眾更能深入了解體驗最傳統道地的原住民文化意涵。
他說，縣府在傳承部落豐富的文化底蘊上不遺餘力，前年首次開辦原鄉聯合收穫節獲得廣大回響，今年更突破行政區域限制，由屏東、台東部落青年攜手合作籌備活動、交流討論，讓原民文化的種子在雙東地區傳承並萌芽延續，也希望透過收穫節讓各部落重新展現原鄉獨特魅力，共同為部落文化的復振努力。
縣府原民處長伍麗華說，今年屏東縣原住民族收穫節，除了紀念八一原住民族正名外，有系列雙東青年力量串連的活動，有來自各部落青年演繹勇士舞、吟唱古調，以音樂為土地發聲，共同施放狼煙，並親自蓋上手印，代表不分彼此共同守護文化的心意；晚上的「雙東金曲之夜」，沈文程、紀曉君、BOXING和文青最愛的以莉・高露等金曲歌手都將現身和族人一起高歌歡慶。
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