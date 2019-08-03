親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃園爆滿支持者追韓國瑜 廟方主委驚：20年來最熱情的一次

我們與熊的距離 專家：即將面對有熊國

你的原住民收穫節中有我 屏東、台東部落青年慶豐收

2019-08-03 15:19聯合報 記者潘欣中╱即時報導

連續3年在屏東縣立體育館前舉辦的屏東縣原住民族收穫節，今年不僅將瑪家鄉排灣族的取火神話搬進活動現場，呈現當地重要的傳統文化，更首度打破行政區域，由屏東、台東的部落青年攜手慶豐收，透過古老儀式表達對祖靈、土地感謝的心意，也讓不同部落的文化種子在雙東地區傳承、萌芽茁壯。

屏東縣長潘孟安今天上午出席收穫節開幕儀式，參加取火神話的點火儀式後，頒獎表揚原鄉優異工藝、歌謠及文化創作者，並與族人同樂大跳千人大圍舞；他說，屏東縣原鄉的豐年祭儀式各有不同，但共同的是透過儀式表達對於祖靈、土地感謝的心意，期許透過原鄉傳統儀式、樂舞等表演的展現，讓民眾更能深入了解體驗最傳統道地的原住民文化意涵。

他說，縣府在傳承部落豐富的文化底蘊上不遺餘力，前年首次開辦原鄉聯合收穫節獲得廣大回響，今年更突破行政區域限制，由屏東、台東部落青年攜手合作籌備活動、交流討論，讓原民文化的種子在雙東地區傳承並萌芽延續，也希望透過收穫節讓各部落重新展現原鄉獨特魅力，共同為部落文化的復振努力。

縣府原民處長伍麗華說，今年屏東縣原住民族收穫節，除了紀念八一原住民族正名外，有系列雙東青年力量串連的活動，有來自各部落青年演繹勇士舞、吟唱古調，以音樂為土地發聲，共同施放狼煙，並親自蓋上手印，代表不分彼此共同守護文化的心意；晚上的「雙東金曲之夜」，沈文程、紀曉君、BOXING和文青最愛的以莉・高露等金曲歌手都將現身和族人一起高歌歡慶。

屏東縣長潘孟安今天上午出席收穫節開幕儀式，參加取火神話的點火儀式後，頒獎表揚原鄉...
屏東縣長潘孟安今天上午出席收穫節開幕儀式，參加取火神話的點火儀式後，頒獎表揚原鄉優異工藝、歌謠及文化創作者，並與族人同樂大跳千人大圍舞。圖／縣府提供
分享
屏東縣長潘孟安今天上午出席收穫節開幕儀式，參加取火神話的點火儀式後，頒獎表揚原鄉...
屏東縣長潘孟安今天上午出席收穫節開幕儀式，參加取火神話的點火儀式後，頒獎表揚原鄉優異工藝、歌謠及文化創作者，並與族人同樂大跳千人大圍舞。圖／縣府提供
分享

屏東縣原住民台東
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

藝起尋金登場 畫家民眾熱情速寫金門

2019-08-03 14:09

工研院研發農用無人機 一鍵輕鬆解決果園大小事

2019-08-03 13:22

影／高雄下水道人孔蓋冒煙 路人擔心重演氣爆

2019-08-03 12:38

愛河水漾嘉年華今登場 警方交通管制

2019-08-03 11:20

金管處為栗候蜂虎出書 夏日精靈的神秘「鳥事」

2019-08-03 11:14

旗津、觀音亭等處海灘水質 海保署檢測優良

2019-08-02 23:58

一度深及腳踝 高市區淹水速退

2019-08-02 23:51

金門老寶貝做披薩 玩得開心

2019-08-02 23:28

屏縣老人關懷據點 密度破7成

2019-08-02 23:22

困苦中養大7子女 他獲模範父親

2019-08-02 23:09

邁步六龜山林 尋訪重建之路

2019-08-02 23:06

影／高雄今午嚴防大雨 韓國瑜點明「防汛重中之重」

2019-08-02 21:15

高雄煉油廠文資審議啟動 二輕地面燃燒塔登錄歷史建築

2019-08-02 19:21

19世紀攝影師紀錄 200年前的先民在屏東這樣生活！

2019-08-02 18:41

雷雨交加 高雄鳳山部分路段積水

2019-08-02 18:35

甲仙公車式小黃今天啟動 每周3天提供服務

2019-08-02 18:21

高市工策會今掛牌 韓國瑜為高雄拚經濟更踏實

2019-08-02 16:55

蘇嘉全也勸不住？Line群組瘋傳洪恆珠屏東捷運願景

2019-08-02 16:54

美聲緬懷88風災重建！希望合唱團明天在屏東這5處快閃

2019-08-02 15:34

用路人注意！高屏大橋這幾天路面刨鋪有交管

2019-08-02 15:01

希望合唱團街頭快閃 8月3日屏市演唱古謠

2019-08-02 11:56

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

忠犬曾力退40隻眼鏡蛇 今遭蛇吻主人砸數萬也要搶救

2019-08-02 23:18

蘇嘉全也勸不住？Line群組瘋傳洪恆珠屏東捷運願景

2019-08-02 16:54

雷雨交加 高雄鳳山部分路段積水

2019-08-02 18:35

大稻埕情人節／480秒煙火秀 今晚浪漫延平河濱

2019-08-03 00:12

圍牆超像馬路恐撞牆！現在改成這樣子...

2019-08-03 12:41

影／台東關山出現雨瀑奇觀 遠觀像水從天空破洞倒下

2019-08-02 22:23

影／高雄今午嚴防大雨 韓國瑜點明「防汛重中之重」

2019-08-02 21:15

請儲水備用！812大停水 影響桃園新北27萬用戶

2019-08-03 12:39

國民黨雲林縣兩區立委提名人選 最快下周明朗化

2019-08-02 17:59

19世紀攝影師紀錄 200年前的先民在屏東這樣生活！

2019-08-02 18:41

影／台中8月「靜城專案」 這台80萬元偵測器開你單

2019-08-03 12:41

民進黨雲林海線立委換將？卓榮泰明天雲林傾聽基層聲音

2019-08-03 13:43

烏日翻成烏克蘭鬧笑話 捷運包商下架施工牌

2019-08-02 18:43

非法定社福支出年花52億元被檢討 桃市府：明年設排富

2019-08-02 21:35

26歲青年捐千萬行善 強調是好人好事「代表」

2019-08-02 19:29

影／午後驟雨 台南小東、長榮地下道封閉30分鐘

2019-08-02 16:19

挨批「眼中只有陸客」 中市府嗆：不要逢燕必亂

2019-08-02 15:36

彰化縣死雞死豬的危機解除 1家大廠伸援解燃眉之急

2019-08-02 21:18

淡水路口重劃標線不清 駕駛頻頻出狀況

2019-08-02 20:05

陸限自由行中市府提策略 議員：怎麼還是爭取中國客？

2019-08-02 15:58

搶拍「燈塔懸日」只到8/20 采風攝影總獎金32萬倒數中

2019-08-03 09:19

一天2個潮水捕獲近5千斤 馬祖白帶魚大豐收

2019-08-02 17:26

比升格時多5成！桃園舉債成長幅度 居六都之冠

2019-08-02 22:45

柯文哲苗栗三義擂茶體驗 品嘗擂茶冰沙

2019-08-03 10:56

高雄煉油廠文資審議啟動 二輕地面燃燒塔登錄歷史建築

2019-08-02 19:21

影／輭轎腳轉大人 竹市竹蓮寺7日辦七夕成年禮

2019-08-02 16:26

影／高雄下水道人孔蓋冒煙 路人擔心重演氣爆

2019-08-03 12:38

政治雜音讓侯友宜鄭文燦合體破局？ 新北：延期非取消

2019-08-02 15:52

鄧雨賢紀念音樂會 8月3日晚上浪漫登場

2019-08-02 17:07

高市工策會今掛牌 韓國瑜為高雄拚經濟更踏實

2019-08-02 16:55

大湖老官道重現風華 捉泥鰍嘗尊梨

2019-08-03 08:19

一度深及腳踝 高市區淹水速退

2019-08-02 23:51

挺香港反送中 台中出現快閃連儂牆

2019-08-03 14:12

連續24年辦捐血活動 台中糕餅公會8月6場今開跑

2019-08-03 09:54

張善政台東演講 饒慶鈴：商家今年導入電子支付

2019-08-02 18:22

疑遊具使用不當受困 嘉市34座公園遊具總體檢年底完成

2019-08-03 12:40

彰檢人事大風吹 4調升、1請調、1辭職

2019-08-02 22:34

七夕怎麼過最浪漫？到七星潭到海邊疊石、聽音樂

2019-08-03 09:13

不一樣的父親節 侯友宜與監護、安置兒少一同吃火鍋

2019-08-02 16:29

北市最老陽明戲院都更 下月15日歇業

2019-08-02 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top