你的原住民收穫節中有我 屏東、台東部落青年慶豐收

2019-08-03 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



連續3年在屏東縣立體育館前舉辦的屏東縣原住民族收穫節，今年不僅將瑪家鄉排灣族的取火神話搬進活動現場，呈現當地重要的傳統文化，更首度打破行政區域，由屏東、台東的部落青年攜手慶豐收，透過古老儀式表達對祖靈、土地感謝的心意，也讓不同部落的文化種子在雙東地區傳承、萌芽茁壯。

屏東縣長潘孟安今天上午出席收穫節開幕儀式，參加取火神話的點火儀式後，頒獎表揚原鄉優異工藝、歌謠及文化創作者，並與族人同樂大跳千人大圍舞；他說，屏東縣原鄉的豐年祭儀式各有不同，但共同的是透過儀式表達對於祖靈、土地感謝的心意，期許透過原鄉傳統儀式、樂舞等表演的展現，讓民眾更能深入了解體驗最傳統道地的原住民文化意涵。

他說，縣府在傳承部落豐富的文化底蘊上不遺餘力，前年首次開辦原鄉聯合收穫節獲得廣大回響，今年更突破行政區域限制，由屏東、台東部落青年攜手合作籌備活動、交流討論，讓原民文化的種子在雙東地區傳承並萌芽延續，也希望透過收穫節讓各部落重新展現原鄉獨特魅力，共同為部落文化的復振努力。