高雄分署聯合拍賣會 52吋全新液晶電視萬元有找 限5台

2019-08-03 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



行政執行署高雄分署所舉辦的「123聯合拍賣會」將在8月6日登場，為讓上回飲恨、與超值拍賣品失之交臂的廣大民眾再享搶購癮，分署再推15台全新液晶電視，包括32吋、37吋液晶電視各5台，只要2500元至5500元不等就能入手，全新52吋液晶電視5台更直接下殺8900元。高雄分署提醒，拍賣會將在6日下午3時準時開拍，歡迎有興趣的民眾提早到場選購。

高雄分署表示，月前拍賣會將變賣液晶電視消息一出，不少「內行」民眾一聽就提早到場排隊，讓許多晚到者飲恨空手而回，8月才再推超值全新液晶電視拍賣品，可望成為拍賣會上最大亮點。

此外，會上還有8輛汽機車待拍賣，其中，一輛2013年出產、台鈴124cc的普通重型機車已經第2 拍，詢問度極高，預估也可能造成一波搶購，有興趣的民眾可在拍賣當日下午1時至2時，先前往位在前鎮區草衙二路50號的南區大型贓物庫觀覽，並在下午2時30分開放投標及應買登記，預計同樣在3時準時拍賣。

除了高價商品外，123 聯合拍賣會上還將拍賣台灣明信片、幻燈片明信片、日本熊野BEAUA草本植物萃取潤髮乳、車用芳香精油、衣物香氛柔軟精、日本卡通動物造形兒童雨衣、簡易條紋拖鞋等日常生活用品，琳瑯滿目又物美價廉，高雄分署表示，要搶好康就要提早到場選購，以免向隅。