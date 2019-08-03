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台商資金回流破5000億 蘇貞昌報喜：提前達陣

工研院研發農用無人機 一鍵輕鬆解決果園大小事

2019-08-03 13:22聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣是農業大縣，每到採收季普遍面臨農村人口老化和缺工的勞力不足問題；枋寮地區農會發想和工研院合作將無人機應用在愛文芒果採收運輸上，工研院以短途高荷重的8軸多旋翼無人機成功運送逾40公斤重芒果，將再改良為油電混合增加續航力和載重量，未來透過技術移轉商業化，廣泛運用在農產品運輸上，可解決人力和運輸問題，並降低搬運過程的耗損率。

「年初台灣燈會在屏東的無人機表演，啟發無人機也可運用在農業運輸上的靈感！」枋寮地區農會總幹事鄭晏昕說，枋寮地區愛文芒果高達1000公頃，但農村青壯人口流失且有老化現象，每到採收季都面臨缺工問題，於是向研發商用無人機的工研院表達合作意願，工研院也樂見朝農業方向發展；月前南下測試時，看見無人機將1簍簍芒果從果樹旁飛回集貨場，對未來充滿期待。

工研院機械所副所長陽毅平說，國外廠商的商用無人機仍以空拍機或載送輕量小包裹機型為主，國內噴灑農藥的無人機，載重量僅約20公斤；因農村人口老化，無人機運用在農業是未來趨勢，工研院新研發軸距3.5公尺的8軸多旋翼無人機，也是適合果園「短途高荷重」的無人機，月前南下果園實際測試，每趟可載運40至50公斤，距離可達20公里。

工研院控制核心技術組說，目前進一步將以油電混合技術提升飛行時間至1小時，並增加運用在果實是否成熟的偵測、運送果實和噴灑肥、農藥及灑水等，且全年全天無休；另將研發簡便的操作方式，透過衛星定位，按下按鍵就會自行就返回集貨場，蓮霧和蜜棗等高經濟價值作物都適用，未來透過技轉商業化，民間可採購成立公司服務農友，農民不必擔心不會操作或無力採購。

屏東枋寮地區農會發想和工研院合作將無人機應用在愛文芒果採收運輸上，工研院以短途高...
屏東枋寮地區農會發想和工研院合作將無人機應用在愛文芒果採收運輸上，工研院以短途高荷重的8軸多旋翼無人機成功運送逾40公斤重芒果。圖／枋寮農會提供
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屏東枋寮地區農會發想和工研院合作將無人機應用在愛文芒果採收運輸上，工研院以短途高...
屏東枋寮地區農會發想和工研院合作將無人機應用在愛文芒果採收運輸上，工研院以短途高荷重的8軸多旋翼無人機成功運送逾40公斤重芒果。圖／枋寮農會提供
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