金管處為栗候蜂虎出書 夏日精靈的神秘「鳥事」

2019-08-03 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



栗喉蜂虎是金門夏天時節的夏候鳥主角，更有「夏日精靈」的美稱，每年都吸引超多鳥友來金門觀賞。圖／金管處提供 分享 facebook

栗喉蜂虎是金門夏天時節的夏候鳥主角，更有「夏日精靈」的美稱，每年都吸引超多鳥友來金門觀賞。金門國家公園管理處最近以牠為主角，出了新書「夏日精靈—栗喉蜂虎」，作者李可在分享會上提及，22年前跟著攝影師周民雄開始出入金門，記錄栗喉蜂虎的世界，這本書不只記錄「鳥事」，也記錄她20多年前初見「栗喉蜂虎」的感動，並希望透過這本書紀念驟逝的好友周民雄。

金管處表示，這本書以栗喉蜂虎的生態為主，介紹栗喉蜂虎的型態、外觀、覓食習性、棲地營巢、求偶、配對繁殖、夜棲及遷徙等各種面貌，讓讀者認識金門特殊的鳥類物種及生態多樣性，透過圖片與文字敘述，提供民眾及賞鳥人士方便閱讀的精美書籍。

本身是知名廣播人的李可小姐，在現場分享22年前開始出入金門，跟著周民雄先生踏訪小島，用攝影、錄音、採訪、繪圖、書寫、製作廣播節目等等方式，進入栗喉蜂虎的世界。李可說，20多年前，當時只是憑仗一股熱情來到金門，而歲月之中所體驗感受到的，卻非當時所預料，栗候蜂虎20餘年在金門的輾轉足跡，似乎也是周民雄深愛金門的不滅印記。

尤其李可去年身體出狀況，更覺得有些事要趕快做，所以在周民雄家人與金管處的協助下，她著手撰寫、整理這本書，果然認真做，就會有成績。

現場更有許多周民雄的好友們，分享周民雄與栗喉蜂虎的緣分，鳥類生態專家莊西進老師透露，周民雄是為追求栗喉蜂虎而來金門，他在民國85年的冬季，金管處成立2年來到金門報到，一來就和金門鳥會連繫，為了栗喉蜂虎及其他物種，後來還託他用優惠價買了大砲相機，他笑著說，從此他就移情別戀，愛上他心怡已久的情人（栗喉蜂虎）。