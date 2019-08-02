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困苦中養大7子女 他獲模範父親

2019-08-02 23:09聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

高雄市長韓國瑜（左）昨天表揚高市模範父親。右：模範父親陳明雲。記者劉學聖／攝影 ...
高雄市長韓國瑜（左）昨天表揚高市模範父親。右：模範父親陳明雲。記者劉學聖／攝影 楊濡嘉
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高雄市長韓國瑜（左）昨天表揚高市模範父親。右：模範父親鄧春記。記者劉學聖／攝影 ...
高雄市長韓國瑜（左）昨天表揚高市模範父親。右：模範父親鄧春記。記者劉學聖／攝影 楊濡嘉
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高雄市政府和福澤慈善事業基金會主辦的108年父親節及第45屆模範父親表揚大會昨天表揚24名模範父親，市長韓國瑜對模範父親們表達最高敬意，強調「父親是孩子心目中的英雄」，每一位模範父親都是社會的貢獻者。

今年的模範父親最年長的是住在楠梓區90歲的陳源沂，最年輕的44歲吳瑞輝。陳源沂在艱困年代教養了7名子女受高等教育。吳瑞輝的長子罹患「骨質石化症」引起視神經萎縮的罕見疾病，他很正向的陪伴孩子成長，鼓勵孩子勇敢面對疾病、永不放棄。

大會主席、福澤慈善基金會董事羅淑媛表示，今年的模範父親有4個第一，民國50年全台灣第一位引進農業機械耕耘機的鄧春記，民國65年第一位在內門種植鳳梨的楊忠麟，民國76年南部地區第一位讓試管嬰兒誕生的醫生張榮州都是今年的模範父親；另一位，是全國最早發起模範父親表揚活動的人，就是她的父親羅福嶽。

韓國瑜說，受獎的每位父親雖然成長背景、境遇、社經地位都不盡相同，即便處在生活艱困的年代，或歷經生活上的不順遂、養育身心障礙子女的辛勞，都事親至孝，疼愛妻兒，培育子女有成。

今年高雄市的模範父親如下：陳源沂、江季勛、曾宗言、許武男、郭松雄、鄧春記、陳山下、陳明雲、楊忠麟、邱石柱、李春華、蔡清全、陳聖仁、呂武聰、徐建揚、張榮州、張繼忠、林榮龍、薛肇文、林斌一、蔡宗澤、楊豐榮、徐啟章、吳瑞輝。

韓國瑜高雄市試管嬰兒身障罕見疾病
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