屏縣老人關懷據點 密度破7成

2019-08-02 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣報導



屏東縣目前已設331處社區關懷據點，布建率達71.49%。 記者江國豪／攝影 分享 facebook

屏東縣政府為建構老人社區照顧服務網絡，透過社會處對民間社團輔導，整合社團與社區照顧志工，在各村里陸續設置社區照顧關懷據點，目前全屏東縣據點數達331處，布建密度達71.49%，也透過「緊急救護系統」、「屏安福」智慧卡片等，加強長者照護。

竹田鄉西勢社區關懷據點昨天啟用，成為竹田鄉內第10處據點。西勢社區理事長鄭正洪說，去年10月開辦據點服務，號召熱心志工加入服務行列，希望藉多元的據點課程，讓長者得到更多的照顧。

屏東縣長潘孟安表示，揭牌只是儀式，重點在於據點有效運轉，社區關懷據點是提供老人家可以交朋友、學習新知的環境，要給長輩有尊嚴、快樂的晚年在社區安老，青年朋友才能放心在外打拚，一村里一處社區照顧關懷據點更是屏東縣努力的目標。

另外，屏縣府也選定在西勢村，打造「屏東高齡樂智友善示範社區」，建構硬體建設，並與商家合作設置長者友善環境，推廣配戴「屏安福Ｄ＋卡」，目前全村失智長者配戴率達83%，除有內建ＳＯＳ緊急求助功能，透過藍牙技術定位更能呈現長者目前所在地，記錄行蹤軌跡。

若長者離開設定範圍，家屬能收到推播通知提醒，以防止失智長者走失。「緊急救護系統」是與屏東基督教醫院連線，當長者獨自在家感到身體不適，即可撥打。