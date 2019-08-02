親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

屏縣老人關懷據點 密度破7成

2019-08-02 23:22聯合報 記者江國豪／屏東縣報導

屏東縣目前已設331處社區關懷據點，布建率達71.49%。 記者江國豪／攝影
屏東縣目前已設331處社區關懷據點，布建率達71.49%。 記者江國豪／攝影
分享

屏東縣政府為建構老人社區照顧服務網絡，透過社會處對民間社團輔導，整合社團與社區照顧志工，在各村里陸續設置社區照顧關懷據點，目前全屏東縣據點數達331處，布建密度達71.49%，也透過「緊急救護系統」、「屏安福」智慧卡片等，加強長者照護。

竹田鄉西勢社區關懷據點昨天啟用，成為竹田鄉內第10處據點。西勢社區理事長鄭正洪說，去年10月開辦據點服務，號召熱心志工加入服務行列，希望藉多元的據點課程，讓長者得到更多的照顧。

屏東縣長潘孟安表示，揭牌只是儀式，重點在於據點有效運轉，社區關懷據點是提供老人家可以交朋友、學習新知的環境，要給長輩有尊嚴、快樂的晚年在社區安老，青年朋友才能放心在外打拚，一村里一處社區照顧關懷據點更是屏東縣努力的目標。

另外，屏縣府也選定在西勢村，打造「屏東高齡樂智友善示範社區」，建構硬體建設，並與商家合作設置長者友善環境，推廣配戴「屏安福Ｄ＋卡」，目前全村失智長者配戴率達83%，除有內建ＳＯＳ緊急求助功能，透過藍牙技術定位更能呈現長者目前所在地，記錄行蹤軌跡。

若長者離開設定範圍，家屬能收到推播通知提醒，以防止失智長者走失。「緊急救護系統」是與屏東基督教醫院連線，當長者獨自在家感到身體不適，即可撥打。

屏東縣政府失智潘孟安志工服務性社團
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

旗津、觀音亭等處海灘水質 海保署檢測優良

2019-08-02 23:58

一度深及腳踝 高市區淹水速退

2019-08-02 23:51

金門老寶貝做披薩 玩得開心

2019-08-02 23:28

困苦中養大7子女 他獲模範父親

2019-08-02 23:09

邁步六龜山林 尋訪重建之路

2019-08-02 23:06

影／高雄今午嚴防大雨 韓國瑜點明「防汛重中之重」

2019-08-02 21:15

高雄煉油廠文資審議啟動 二輕地面燃燒塔登錄歷史建築

2019-08-02 19:21

19世紀攝影師紀錄 200年前的先民在屏東這樣生活！

2019-08-02 18:41

熱門文章

台灣第一！合歡山暗空公園 獲得國際認證了

2019-08-02 09:29

影／這星期在台南別闖紅燈 各分局都會全力抓

2019-08-02 14:47

蘇嘉全也勸不住？Line群組瘋傳洪恆珠屏東捷運願景

2019-08-02 16:54

雷雨交加 高雄鳳山部分路段積水

2019-08-02 18:35

清境高空步道吸金7千萬 鄰近商圈卻像「貧民窟」

2019-08-02 08:59

忠犬曾力退40隻眼鏡蛇 今遭蛇吻主人砸數萬也要搶救

2019-08-02 23:18

只能再走11天！再見了宜蘭橋 8月13日要封橋改建

2019-08-02 11:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top