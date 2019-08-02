影／高雄今午嚴防大雨 韓國瑜點明「防汛重中之重」

2019-08-02 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市今下午雷雨交加，瞬間時雨量大，讓苓雅、新興、前鎮、鳳山等鬧區路段積水，市府緊急在傍晚6點半發布二級開設，由高雄市長韓國瑜親自坐鎮主持，聽聞水利局、各區公所回報，幸好積水幾乎都已消退，不禁直說，「清淤工作產生效果」，但也強調不能大意，要求各局處嚴加戒備，尤其注意719豪雨淹水點有無災情，若有重複淹水點，「就是防汛的重中之重」。

據水利局掌握，截至今傍晚6時45分統計，全市接獲16處積淹水災情通報，積水深及腳踝、半輪胎高不等，前鎮區瑞平里崗山南街一處民宅公寓地下室也積水30公分，但各區公所回報表示，大部分淹水點幾乎已退水，三民區公所也報告，上回719豪雨的重災區也回報無災情，會持續嚴加注意防範。

水利、民政單位表示，已備妥沙包、抽水機等設備，一但有需要，隨時能出動支援。警、消單位也回報，已讓值勤人員提高警覺，務必掌握轄區災情，並準備隨時出動，警方也委請交通隊，加強上、下班交通尖峰時段疏導，尤其要注意車行地下道有無積淹水情況，要隨機應變、引導人車通行。

聽完各單位回報積淹水情況大多已退散，韓國瑜表示，「感謝大家，辛苦了」，尤其欣慰「水真的退很快」，可見過去幾個月來，清溝、清下水道工作產生效果，但他也強調不能鬆懈大意，要求各局處長假日仍要提高警覺，並全面比對719豪雨與0802大雨積淹水點，調查確認有無重複積水點，若有，「這就是防淹的重中之重」，也是市府防汛加強重點。

另外，韓國瑜也提醒，719豪雨時，曾有大樓因疏於注意沙包、閘門導致地下室淹水，未來必須思考如何做到確認、檢查相關防災設備到位，「如果因為人的問題造成積淹水，實在太冤枉」，要再想想辦法。