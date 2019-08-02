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印尼蘇門答臘發生規模6.9地震 當局發海嘯警報

雨炸高雄 15處路面與1公寓地下室積水

2019-08-02 21:21中央社 高雄2日電

高雄市今天下午雷雨加交，造成全市15處路面積水，最深約1個輪胎高，前鎮區另有1間老公寓地下室積水約30公分，各積水點雖於1小時內陸續排除，但高市府防災中心仍全面戒備。

高市府因應這次豪雨，高市消防局災害應變中心於晚間6時30分二級開設全面戒備，市長韓國瑜到場主持防災會議，聽取各單位災情報告，晚間隨著雨勢趨緩，各處積水消退，防災中心晚間8時起也降為三級開設。

韓國瑜在會中指示，全面盤點0719水災與今天重複的積水點，列為日後重點防汛區域；針對大樓地下室淹水，除立刻調派抽水機前往排除外，他也責成市府民政局等單位檢討各大樓豪雨第一時間通報系統時效，以利各大樓應變，全面排除人為因素造成的淹水。

韓國瑜說，這次路面各積水點約1小時就都退了，連月來雨水下水道清淤還是有發揮功用。

副市長李四川指出，這次部分積水點是因現場有工程施工造成，將會全面檢討防範。

高市水利局指出，下午這場大雨共計造成全市15件積水，積水點都集中在市區，其中以左營區高鐵路往東方向文府國中至高楠公路，以及鼓山區鼓山二路三信合作社到鼓山三路水泥廠積水深度為一個輪胎高最嚴重。

民政局表示，前鎮區崗山南街一間老式公寓地下室傍晚6時餘積水約30公分，現場並沒有汽機車受損，經派2部抽水機到場，不到1小時，現場積水只剩約5公分。

韓國瑜豪雨淹水
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