大學教授與小朋友的AI對話 現場笑聲不斷
「人工智慧是什麼？人工智慧可以吃嗎？」 國立金門大學最近舉辦了一場「大學教授與離島小朋友的AI對話」活動，幫助地區學童解答各種疑惑，並用最直接也最好玩的方式，帶領大家深入淺出了解人工智慧的技術與應用，現場。小朋友舉手踴躍，大家都對AI相當有興趣，反映熱烈。
金大表示，此次活動針對金門在地國小四到五年級的學童，透過活潑、有趣的互動模式，引領小朋友們進入人工智慧技術與應用的領域，活動透過「快問快答」及實際體驗，了解人工智慧的發展與魅力，並教導小朋友如何設計「多國語言翻譯機」，與應用資料來講故事、幫助漸凍人講話、幫忙醫生照顧病人，以及未來充滿人工智慧世界的應用願景。
活動邀請金門大學、義守大學、及臺北科技大學等校的學者，到場為小朋友解答AI常見的困惑，包含人工智慧是什麼？人工智慧可以吃嗎？人工智慧比人還聰明嗎？人工智慧打電玩會比我厲害？人工智慧可以幫助醫生嗎？人工智慧可以幫我照顧我阿嬤嗎？透過有趣的對答方式，讓參與活動的學童對於人工智慧科技有初步的認識。
金大校長陳建民表示，該校的人工智慧課程，是針對特定主題領域及應用產業，發展創新且具示範性的教學方法，並提供學習資源整合及實務情境演練等應用。透過提供合適的學習歷程，來培育產業發展可倚賴之人工智慧實務人才。該校工管系與義守大學資工系合作團隊發展出來的「深度學習與醫學助理實務專題」，以及與國立臺北科技大學跨系所團隊所發展的「跨領域人本自然語言處理與服務設計課程」，都分別獲得教育部相關計畫補助。
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