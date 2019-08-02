大學教授與小朋友的AI對話 現場笑聲不斷

2019-08-02 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



「人工智慧是什麼？人工智慧可以吃嗎？」 國立金門大學最近舉辦了一場「大學教授與離島小朋友的AI對話」活動，幫助地區學童解答各種疑惑，並用最直接也最好玩的方式，帶領大家深入淺出了解人工智慧的技術與應用，現場。小朋友舉手踴躍，大家都對AI相當有興趣，反映熱烈。

金大表示，此次活動針對金門在地國小四到五年級的學童，透過活潑、有趣的互動模式，引領小朋友們進入人工智慧技術與應用的領域，活動透過「快問快答」及實際體驗，了解人工智慧的發展與魅力，並教導小朋友如何設計「多國語言翻譯機」，與應用資料來講故事、幫助漸凍人講話、幫忙醫生照顧病人，以及未來充滿人工智慧世界的應用願景。

活動邀請金門大學、義守大學、及臺北科技大學等校的學者，到場為小朋友解答AI常見的困惑，包含人工智慧是什麼？人工智慧可以吃嗎？人工智慧比人還聰明嗎？人工智慧打電玩會比我厲害？人工智慧可以幫助醫生嗎？人工智慧可以幫我照顧我阿嬤嗎？透過有趣的對答方式，讓參與活動的學童對於人工智慧科技有初步的認識。