高雄煉油廠文資審議啟動 二輕地面燃燒塔登錄歷史建築

2019-08-02 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市文化局今天啟動中油高雄煉油廠文資審議案，針對107年8月指定為暫定古蹟的座燃燒塔進行審議，二輕地面燃燒塔決議登錄為歷史建築；至於二輕及五輕高空燃燒塔，因不具稀少性與特殊性，因此不予登錄。

中油高雄煉油廠承接日本海軍第六燃料廠的建設基礎，戰後再更新設備及發展擴展。高雄煉油廠區可說是中油公司的起家厝，在台灣經濟起飛的年代，對經濟有卓越的貢獻，讓不產油的台灣能夠成為世界級的石化王國。中油高雄煉油廠在增建五輕時，向地方居民承諾將於25年後關廠；中油公司104年底兌現承諾，關閉高雄廠，開始拆除廠區內的煉製設備，為後續的土地汙染整治及產業轉型進行整備。

高雄煉油廠在拆除廠區設備的過程中，地方文史團體為廠區內的文化資產請命，希望能妥善保存。因中油為國營事業由經濟部管轄，經濟部與文化部同屬中央平行單位，且高雄煉油廠廠區面積多達253公頃，無法於短時間內判斷哪些建物具文化資產價值潛力，文化部去年委託專業單位辦理「高雄煉油廠產業文化資產研究調查」，全面盤點廠區內具文化資產潛力建築，調查計畫今年2月盤點完成，評估廠區內具文化資產潛力建物共有90棟。

高雄市文化局表示，為兼顧文化資產保存、產業技術保存及土汙整治等多元面向價值，今年3月在文資審議會授權下，由文資委員、礦冶煉製專家及土汙整治專家組成7人專案小組，從文化部初步盤點90棟建物中，再進一步評估價值。歷經多次現勘及討論，專案小組最終建議54棟列冊追蹤，並已提高市108年度第6次文資審議會專案報告備查。今日高市府正式啟動文資大會審議程序，至高雄煉油廠就54處列冊追蹤建物進行現勘，因數量眾多，後續市府將採分期分區進行審議工作。