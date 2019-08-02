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19世紀攝影師紀錄 200年前的先民在屏東這樣生活！

2019-08-02 18:41聯合報 記者江國豪╱即時報導

先民在200年前在屏東過著怎樣的生活呢？屏東縣政府文化處以影像為介質，以屏東為議題，在屏東美術館舉辦｢ 屏東，此曾在」特展，其中展示19世紀約翰・湯姆生及李仙得踏足台灣時留下珍貴影像。另外，也透過當代藝術家阮義忠、楊順發、吳政璋、王有邦、黃秋泉、鄭開翔的攝影與繪畫創作，讓民眾以不一樣的視角看見屏東。

屏縣府文化處表示，約翰・湯姆生是19九世紀最重要的攝影師，被譽為世界紀實攝影的先驅。從湯姆生在遊歷台灣期間，經由在南台灣行醫的同鄉馬雅各（James Marxwell）醫師領路下，一探神祕的南台灣地景風貌以及原住民部落，並拍下當時南台灣山林及原住民生活樣貌等珍貴照片，成為之後重要的歷史人文紀錄。

李仙得則是為日軍蒐集侵台情資的法裔美國人領事，李仙得在19世紀詳實地記錄了從打狗（高雄）東邊至陶社（泰武鄉）、阿里港（里港）、萬金及恆春半島等地的風土，並出版了｢李仙得台灣紀行」，能從照片或插圖中看到19世紀時，屏東排灣族族人服儀、部落建築形式，以及平埔族人的日常形象。

另外，阮義忠等六位藝術家的攝影、水彩寫生，以其為路徑，透過地景、人文的各種視角，再次書寫、解讀屏東，從恆春風光、原鄉紀實到城市速寫系列，26幅作品引領觀者跨越時空，從不同形式作品細細閱讀屏東的文化記憶。

文化處長吳明榮表示，這項名為「屏東，此曾在」特展，保留很多屏東難得的歷史記憶，讓現代人與古人透過影像紀錄在不同時光中交會，民眾可以透過特展，以不一樣的視角觀看屏東，展期即日起至12月8日結束。

19世紀屏東排灣族部落，頭目家的石板屋。記者江國豪／翻攝
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當代藝術家吳政璋，透過鏡頭紀錄88風災後的九如漂流木。記者江國豪／攝影
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早年先民在屏東的日常生活。記者江國豪／翻攝
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｢屏東，此曾在」特展即日起至12月8日在屏東美術館展出，透過攝影、圖像、文字等紀...
｢屏東，此曾在」特展即日起至12月8日在屏東美術館展出，透過攝影、圖像、文字等紀錄反映歷史，看盡屏東不一樣的面貌。記者江國豪／攝影
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攝影原住民
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