19世紀攝影師紀錄 200年前的先民在屏東這樣生活！

2019-08-02 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



先民在200年前在屏東過著怎樣的生活呢？屏東縣政府文化處以影像為介質，以屏東為議題，在屏東美術館舉辦｢ 屏東，此曾在」特展，其中展示19世紀約翰・湯姆生及李仙得踏足台灣時留下珍貴影像。另外，也透過當代藝術家阮義忠、楊順發、吳政璋、王有邦、黃秋泉、鄭開翔的攝影與繪畫創作，讓民眾以不一樣的視角看見屏東。

屏縣府文化處表示，約翰・湯姆生是19九世紀最重要的攝影師，被譽為世界紀實攝影的先驅。從湯姆生在遊歷台灣期間，經由在南台灣行醫的同鄉馬雅各（James Marxwell）醫師領路下，一探神祕的南台灣地景風貌以及原住民部落，並拍下當時南台灣山林及原住民生活樣貌等珍貴照片，成為之後重要的歷史人文紀錄。

李仙得則是為日軍蒐集侵台情資的法裔美國人領事，李仙得在19世紀詳實地記錄了從打狗（高雄）東邊至陶社（泰武鄉）、阿里港（里港）、萬金及恆春半島等地的風土，並出版了｢李仙得台灣紀行」，能從照片或插圖中看到19世紀時，屏東排灣族族人服儀、部落建築形式，以及平埔族人的日常形象。

另外，阮義忠等六位藝術家的攝影、水彩寫生，以其為路徑，透過地景、人文的各種視角，再次書寫、解讀屏東，從恆春風光、原鄉紀實到城市速寫系列，26幅作品引領觀者跨越時空，從不同形式作品細細閱讀屏東的文化記憶。