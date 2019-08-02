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雷雨交加 高雄鳳山部分路段積水

2019-08-02 18:35聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄傍晚雷雨交加，鳳山保泰路出現積水。圖／讀者提供
高雄傍晚雷雨交加，鳳山保泰路出現積水。圖／讀者提供
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高雄市今天下午雷雨交加，苓雅、新興、前鎮、鳳山等鬧區下大雨，瞬間雨勢令許多路段積水，不過雨勢稍歇，積水馬上消退。高雄市政府應變中心於傍晚6點30分已發布二級開設。

今天下午4點56分，中央氣象局對高雄發布大雷雨警報，下午5點到6點的時雨量，高雄以苓雅、前鎮、新興3區雨量最大，鳳山區雖1小時累積雨量僅2毫米，但部分地區雨勢不小，造成馬路積水。

居民反映，鳳山區保泰路下午5點多積水，部分路段慢車道積水約10多公分，很擔心積水淹進家裡。不過，約6點左右，雨勢變小，馬路的積水也即消退。

【中央社／高雄2日電】

高雄市今天下午持續強降雨，部分道路積水約半個輪胎高，高市府應變中心二級開設，消防局和水利局相關單位警戒防救災。

高雄市水利局表示，氣象局高雄氣象站提醒可能的強降雨，因此決定二級開設。消防局應變中心於晚間6時30分二級開設。

高市府1999災情通報約5件道路積水半個輪胎高。主要在鳳山和小港地區，消防局各消防分隊已警戒防救災。

至於萬壽橋下方泥水沖刷問題，水利局指出，當地並不是土石流潛勢溪流，純粹因強降雨造成雨水夾帶泥砂而下在河道流動，因雨量過大導致部分水流沖到馬路上，水量仍屬於正常水流沖蝕狀況，並非土石流現象，施工單位已立即派員清掃，維持車輛正常通行。

水利局表示，因去年連續豪雨造成萬壽橋損壞，連帶下游護岸也有受損的情形，萬壽橋雖已修復完成，另為確保萬壽橋下游邊坡及護岸安全，水利局進行「鼓山區萬壽橋下復建工程」，預計今年10月下旬完工，除可對坡面加強保護，也可提高排水效率及邊坡的穩定性。

雨量高雄市氣象局
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