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雙語籃球營結業 韓國瑜：中文行遍華人圈英語走遍世界

2019-08-02 18:16聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「2019 PLG雙語籃球夏令營」今天在小港高中舉行結業式，課程將雙語融入籃球教學與生活互動，聘請美國NCAA頂尖籃球教練教學。高雄市韓國瑜勉勵學生，「用中文行遍華人圈、用英語走遍全世界」，並為今年勇奪HBL乙組聯賽冠軍的小港高中女籃隊加油喝采。

由璞樂佳國際服務學習青年交流協會主辦的PLG雙語籃球夏令營隊，集結高雄大學、高雄科技大學、政治大學、彰化師範大學、文化大學、世新大學等志工籃球助教，將中英雙語融入籃球教學與生活互動中，讓學員們體驗多元文化，自然開口說英語。

98年的「莫拉克風災」沖毀了巴楠花部落小學校舍，全校師生借用旗山國小校舍上課，至101年學校才在杉林區大愛園區復校，並逐步轉型成實驗小學。今年8月正式改制為巴楠花部落國民中小學，成為全國第一所原住民族實驗教育中小學。全校僅150名學生的巴楠花部落小學，就有30名籃球隊隊員，今年4月在全國少年籃球錦標賽拿到迷你小校組全國冠軍。學生參加這次的雙語籃球夏令營，覺得開心又充實。

韓國瑜表示，高雄今年開始有24校正式推動雙語教育，在經費並不寬裕之下，還是擠了2000萬元支持，希望來年可以韓48校、96校倍數成長，提升下一代的國際競爭力。未來雙語教育要進到每個領域，不只是在課堂，也要滲入各個生活層面。

高雄市教育局長吳榕峯表示，教育局全力支持Project Let’s Go的雙語營計畫，擴大舉行雙語夏令營活動項目，讓偏鄉的孩子們能下山參與此次雙語籃球營。另外也補助5名中低收學生免費參與，希望高雄市的學生能共同以健康運動，體驗沉浸式英語學習環境。

「2019 PLG雙語籃球夏令營」在小港高中舉行結業式，課程將雙語融入籃球教學與...
「2019 PLG雙語籃球夏令營」在小港高中舉行結業式，課程將雙語融入籃球教學與生活互動。記者徐如宜／攝影
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高雄市長韓國瑜（左一）與美國NCAA籃球教學教練Mani Messy（中），頒獎...
高雄市長韓國瑜（左一）與美國NCAA籃球教學教練Mani Messy（中），頒獎給優秀學員。記者徐如宜／攝影
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「2019 PLG雙語籃球夏令營」在小港高中舉行結業式，課程將雙語融入籃球教學與...
「2019 PLG雙語籃球夏令營」在小港高中舉行結業式，課程將雙語融入籃球教學與生活互動。記者徐如宜／攝影
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高雄市長韓國瑜（後中）表示今年勇奪HBL乙組聯賽冠軍的小港高中女籃隊加油喝采。記...
高雄市長韓國瑜（後中）表示今年勇奪HBL乙組聯賽冠軍的小港高中女籃隊加油喝采。記者徐如宜／攝影
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高雄市長韓國瑜（左）與美國NCAA籃球教學教練Mani Messy（左）。
高雄市長韓國瑜（左）與美國NCAA籃球教學教練Mani Messy（左）。
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夏令營韓國瑜高雄市
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