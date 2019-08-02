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小林村國賠案負擔訴訟裁判費 高市府法律面幫忙

2019-08-02 17:25中央社 高雄2日電

高雄市長韓國瑜就職百日宣示小林村國賠案不上訴，不過村民仍要負擔提告國賠的訴訟裁判費200多萬元。高市府法制局今天表示，會在法律面盡量設法協助處理訴訟費。

小林村國賠案纏訟10年，最高法院前年判決其中123人敗訴確定，至於住在土石流潛勢區的15名村民在更一審勝訴，獲賠償新台幣150萬至300萬元不等。宣判結果出爐，韓國瑜就職百日喊出「愛與包容」，決定市府不再上訴，傳為一時佳話。

不過，7月初小林村當初提告國賠的訴訟裁判費遭法院追討，費用約200多萬元，不管勝訴、敗訴都要支付。由於大部份村民國賠敗訴，且屬經濟弱勢，勝訴村民原本打算捐100萬元給協助打官司的法扶會，現在則改為幫付不出訴訟費的村民繳費，但還有100萬元缺口，希望高市府能幫忙。

法制局表示，全案在法制局職掌下僅能義務提供法律諮詢，補助訴訟費並非權限所在。這方面要問被告消防局，或司掌社會救助的社會局，法制局還是會在法律面盡量想辦法協助處理訴訟費

社會局副局長葉玉如回應，小林村訴訟村民的實際家庭狀況尚需瞭解。民眾如遇有急難或災害致生活困難需社會救助，可洽當地區公所或社會局提供急難或災害救助。

這件國賠案，除了國賠金額外，高市府還得再追加附給勝訴村民1200多萬元利息，但勝訴村民也決議少收一半600萬，雙方圓滿收場。小林人認為，當初已經少收市府600萬元利息錢，希望市府能幫忙，這筆錢對市府來說不算大錢，但對經濟弱勢的村民來說卻是一筆沉重負擔。

國賠小林村韓國瑜
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