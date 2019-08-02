華山基金會邀老寶貝體驗手作披薩 共享幸福滋味

2019-08-02 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



華山基金會的金湖愛心天使站成立5周年，今天特別舉辦一場特殊的慶祝派對，邀請15位弱勢長輩與志工一起製作手工披薩，很多老寶貝都是第一次做披薩，覺得超新奇的，從揉麵糰、到鋪滿食材，老寶貝們都玩得超開心，最後品嘗了剛出爐的披薩，老寶貝更是笑開懷，直說好吃！

這場名為「幸福好滋味」感恩茶會，在金沙鎮小瓢蟲柴燒窯烤金門店舉行，包括縣議員李應文、金沙鎮長吳有家、代表馬志壯等人都到場與志工協助長輩手作披薩，現場氣氛溫馨。

很多老寶貝們都是首次接觸披薩麵皮，在店長的一聲令下用力戳揉麵團、鋪食材製成方型及放料，吳阿嬤表示，第一次做這個實在很有趣，還要用叉子把麵皮戳洞，讓麵皮發酵更為快速，是很特別的體驗活動，很開心也很感謝華山帶我出來玩。

期間金門創作歌手許翼騰彈奏經典民謠「望春風」等歌曲，贏得長輩們熱情的掌聲肯定，連在場的李應文也應觀眾要求，獻唱一首「甜蜜蜜」，讓在場的老寶貝們聽得如癡如醉，跟著一起哼唱。

最後披薩終於出爐，老寶貝們一起開心享用好吃的披薩，大家都直呼好香、好好吃。金湖天使站站長張世瑾致贈義工及店家感謝狀，感恩他們無私的奉獻與付出。