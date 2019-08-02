美聲緬懷88風災重建！希望合唱團明天在屏東這5處快閃

2019-08-02 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



原民古謠美聲街頭快閃！莫拉克風災10週年紀念活動「快閃到屏東─遇見古謠傳唱」，由「希望兒童合唱團」在明日（3日）下午於屏東火車站等地快閃演唱，平縣府希望藉由美妙歌聲吸引人潮，齊聲呼喊「莫拉克風災十週年‧帶著希望邁向未來」，喚起民眾對於災害期間投入救災之志工、團體的緬懷感恩之情，更藉由「希望」的演唱帶領群眾懷抱希望走向未來。另外，屏東縣聯合收穫祭也將於明日舉行，首度由台東、屏東部落青年共同攜手參與，以及「雙東金曲之夜」，將展現雙東原民力量。

屏東希望兒童合唱團（Puzangalan Choir），七月前往德國參加「2019勃拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱比賽」傳出捷報，在兒童組、民謠組、聖樂組3個組別比賽中都拿下金獎，一舉創下歷年最好的成績，除了讓人看見災區重新奮起的精神，更讓全世界聽見台灣！

屏東縣政府表示，舉辦莫拉克風災十週年紀念活動，特別邀請象徵重建希望的希望合唱團，選擇屏東市人流量較多地點進行快閃活動，透由樂團美妙的歌聲，帶領民眾憶起莫拉克重建的心路歷程，搭配原民處「收穫那麼多」活動進行快閃活動，由「希望合唱團」表演2首動聽歌曲，並統一喊「莫拉克風災十週年紀念」後快閃，吸引更多民眾關注莫拉克風災後的正向改變。