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第一屆走遍亞洲泌尿公益行 前進馬祖

2019-08-02 11:21中央社 馬祖2日電

亞洲泌尿科醫學會第一屆走遍亞洲泌尿公益行馬祖先行，號召泌尿科醫師今天在馬祖義診及治療。

亞洲泌尿科醫學會（UAA）發起義診活動從馬祖出發，揭幕儀式2日上午在連江縣立醫院舉行，由該醫學學會秘書長邱文祥、連江縣長劉增應共同主持。

發起人邱文祥表示，第一屆的亞洲泌尿慈善義診深具意義，創下了三個第一：第一次號召亞洲百人專科醫療團，進行離島泌尿道義診及治療；首度開啟遠距醫療系統，跨海多家醫療體系同步義診；且頭一次有泰國及印度等亞洲權威專科醫師共襄盛舉，讓慈善心與無國界的愛，串聯整個亞洲。

義診馬祖邱文祥
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