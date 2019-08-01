高雄大雨造成8625戶停電 台電搶修晚間8點15分全部復電

2019-08-01 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市橋頭、岡山、梓官等地區今天因大雷雨造成停電，入夜的街道只見車燈。台電已在晚間8時15分完成搶修全部復電。圖／翻攝高雄市議員高閔琳官LINE 分享 facebook 高雄市岡山、橋頭、梓官一帶今天下午因大雷雨，造成岡山區、梓官區、橋頭區一帶等8625戶停電，台電公司高雄區處人員全力搶修，到晚間8點15分全部恢復供電。

高雄市部分地區今天下午4點左右下大雨並有打雷閃電，造成橋頭、梓官和岡山靠橋頭部分區域的台電饋線受損，導致8625戶停電，台電人員自下午4時50分左右動員搶修，到晚間全部復電。

另外，高雄鳳山區鳳仁路、經武路、文雅東街一帶今天午近也疑有線路故障停電，台電也很快完成搶修復電。